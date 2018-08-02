В Словакии откроют первую Европейско-Крымскую торговую палату 

Власти России и Словакии договорились о создании Европейско-Крымской торговой палаты для налаживания бизнес-сотрудничества между полуостровом и странами ЕС. Об этом пишет газета «Известия».
1 августа в Крым прибыла словацкая делегация в составе 12 человек. Группу возглавил депутат парламента страны Петр Марчек. Визит продлится до 3 августа. Главным итогом деловых встреч первого дня оказалось подписание учредительного договора Европейско-Крымской торговой палаты.
Офис общественной организации будет расположен в Братиславе. Его зарегистрируют при министерстве внутренних дел Словакии, рассказали глава фонда «Крымконгресс» Рустам Муратов, словацкий депутат Петр Марчек, а также бизнесмен Роман Бушо. Они подписали учредительное соглашение.
Сопредседатель оргкомитета Ялтинского международного форума (ЯМЭФ) Андрей Назаров отметил, что создание подобных организаций может стать «воротами» в Евросоюз для крымских товаров.