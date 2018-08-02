Закон Южной Африки об экспроприации земель: разрушительный для страны?

Предлагаемая поправка к Конституции ЮАР , в соответствии с которой земли фермеров будут конфискованы без компенсации, отпугнет иностранных инвесторов и поставит под угрозу продовольственную безопасность, сообщил RT глава Трансваальского сельскохозяйственного Союза.

Президент Южной Африки Сирил Рамафоса объявил во вторник, что правящий Африканский национальный конгресс (АНК) официально внесет поправку в парламент, которая легализует перераспределение земли, большая часть которой принадлежит белому меньшинству страны с 1600-х годов.

Рамафоса сослался на подавляющую поддержку противоречивого предложения, полученного на публичных слушаниях, утверждая, что экспроприация откроет экономический рост.

Бенни Ван Зил, генеральный директор сельскохозяйственного Союза Южной Африки (TAU SA), считает, что результат будет прямо противоположным.

«Для нас жаль, что они сделали свой выбор, потому что никто не будет инвестировать в эту экономику, и нам действительно нужен рост для решения реалий Южной Африки. Поэтому мы очень обеспокоены таким подходом», — сказал Ван Зил.

Он сказал, что некоторые зарубежные страны уже обратились к союзу и предупредили, что им придется вывести инвестиции из сельского хозяйства Южной Африки, если будет принят закон об экспроприации.

«Многие зарубежные страны уже связались с нами, говорят, что, если это так, то они больше не готовы инвестировать в нашу страну», — сказал Ван Зил. Он также добавил, что закон убьет инвестиции.