В Красноярске участки под снесенными домами благоустроят за 70 миллионов рублей

Администрация Красноярска объявила тендер на благоустройство участков, где раньше стояли ветхие и аварийные дома, ныне снесенные. Начальная стоимость работ оценивается почти в 70 млн рублей.

Подрядчику предстоит благоустроить территории, где находились 64 ветхих здания, в Центральном, Октябрьском, Железнодорожном, Советском и Свердловском районах Красноярска. Участки необходимо очистить от мусора, а затем озеленить, обустроить там тротуары, бордюры, посставить малые архитектурные формы и т.д.

Заявки на участие в тендере принимаются до 17 августа. Работы должны быть завершены до 25 декабря.