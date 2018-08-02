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В Красноярске участки под снесенными домами благоустроят за 70 миллионов рублей
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В Красноярске участки под снесенными домами благоустроят за 70 миллионов рублей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: Лаборатория новостей
Администрация Красноярска объявила тендер на благоустройство участков, где раньше стояли ветхие и аварийные дома, ныне снесенные. Начальная стоимость работ оценивается почти в 70 млн рублей.
Подрядчику предстоит благоустроить территории, где находились 64 ветхих здания, в Центральном, Октябрьском, Железнодорожном, Советском и Свердловском районах Красноярска. Участки необходимо очистить от мусора, а затем озеленить, обустроить там тротуары, бордюры, посставить малые архитектурные формы и т.д.
Заявки на участие в тендере принимаются до 17 августа. Работы должны быть завершены до 25 декабря.
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