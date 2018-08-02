На Алтае открыли серийное производство топливных систем

— Идея создания такой топливной аппаратуры родилась еще в конце 1980-х годов, — сообщил один из руководителей завода прецизионных изделий Виктор Герман. — Мы понимаем, что нам придется конкурировать с такими мировыми гигантами как Bosch. На эту компанию сейчас приходится 98 процентов всей поставляемой на российский рынок топливной аппаратуры. С 2013 года мы сотрудничаем с концерном и производим для них топливные системы. Так что оставшиеся два процента приходятся на нашу продукцию.

По словам Виктора Германа, оценить общий объем инвестиций, направленных на реализацию этого проекта, сложно, поскольку подготовка шла не одно десятилетие. На финишном этапе для запуска первой линии производства понадобилось 600 миллионов рублей. Привлечь эти средства помогла господдержка. Завод прецизионных изделий пока остается единственным предприятием в Алтайском крае , сумевшим получить льготный кредит федерального Фонда развития промышленности

— ФРП выделил на реализацию проекта триста миллионов рублей под пять процентов годовых сроком на пять лет, — уточнил замдиректора фонда Юрий Шмаков. — В софинансировании поучаствовал и региональный Фонд развития Алтайского края, который предоставил предприятию еще более 100 миллионов рублей. Мы надеемся, что, несмотря на все сложности, завод запустит вторую, более масштабную очередь производства. Конечно, это потребует еще больших инвестиций — по предварительным оценкам, свыше миллиарда рублей. ФРП готов поддержать расширение такого уникального проекта.

Германию, Алтайский завод уже больше двадцати лет поставляет комплектующие топливной аппаратуры — распылители, форсунки — не только в российские регионы, но и в США Беларусь . Однако у предприятия возникали проблемы в продвижении продукции на мировом и отечественном рынках из-за того, что потребители заинтересованы в приобретении не отдельных частей, а полного комплекта топливной аппаратуры, включающего в том числе топливный насос и электронный блок управления. Поэтому предприятие и решило запустить в серийное производство полнокомплектную топливную систему типа Common Rail, которую до этого в России никто не выпускал.

Юрий Герасимов: Новая продукция алтайского предприятия пойдет на заводы отечественных производителей дизельных двигателей экологических классов «Евро-5» и «Евро-6». Это подтвердил представитель концерна КАМАЗ

— Думаю, что примерно семьдесят процентов дизельных моторов на нашем производстве будет оснащаться Altay Common Rail System. Надеюсь, что в следующем году мы полностью перейдем на алтайскую продукцию в тех моделях двигателей, для которых она предназначена. Кроме того, в 2019 году КАМАЗ выпустит новый автомобиль поколения К-5, с новым двигателем — рядной «шестеркой», который также будет оснащен топливной системой Altay Common Rail System.