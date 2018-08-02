Строительство мостового перехода Нижнеленинское –Тунцзян (КНР) прервано из-за паводка на Амуре

Об этом сообщил губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Левинталь на встрече с вице-премьером РФ Юрием Трутневым. По словам главы региона, во время подъема уровня работы на строящемся железнодорожном мосту Нижнеленинское –Тунцзян были приостановлены. В настоящее время в Ленинском районе остаются подтопленными низкопойменные участки в районе Амура, но по прогнозам гидрологов в течение 2-3 дней уровень воды начнет снижаться.

Стоит сказать, паводок в Приамурье привел также к остановке работ на другом мосту — между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ.

Для ЕАО трансграничный переход важен в свете расширения возможностей экспорта в соседнее государство. За I полугодие в области отмечается общий рост объемов промышленного производства, в том числе по выпуску брусита и железорудного концентрата. Позитивная динамика складывается и по другим отраслям. В 2,2 раза выросли объемы производства цемента, в 1,5 раза — металлической офисной мебели и т.д.