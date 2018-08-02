Похоронная реформа в Китае привела к торговле телами усопших

Eще в апреле этого года в Цзянси была проведена показательная акция — более 1 тысячи деревянных гробов, изъятых у тех, кто закупился на будущее (распространенная среди китайцев практика), были превращены экскаватором в труху. За конфискованные гробы государство выплачивало компенсацию 2000 юаней.

Замена гробов на кремацию проходит в рамках общекитайской «похоронной реформы». Созданы специальные фирмы, задача которых уговаривать на кремацию и выкупать гробы за те же 2000 юаней. А утаивших гробы ждет штраф, обещают власти.

Коммунистическая партия обязала своих членов выступать за отказ от захоронения в гробах, а тех партийцев, кто не захочет быть сожженным, ждет взыскание. Задача партии — «довести кремацию к 2020 году до 100 процентов».

"Похоронная реформа" преследует цель освободить занимаемые кладбищами земли для хозяйственных нужд. Чтобы заставить людей пересмотреть отношения к гробам, власти предлагают различные заманчивые варианты, среди них — развеивание пепла над морем и посадка в урну с пеплом дерева.

При этом многие эксперты считают, что не стоит устраивать показательных акций по ликвидации гробов, а лучше бы дать населению привыкнуть к новым установкам.

Что интересно, распоряжение властей Цзянси привело к распространению в китайском интернете слухов, что всех ранее захороненных в гробах покойников также выкопают и сожгут. Впрочем, как сообщает правительственное китайское издание Global Times, «эта информация пока не подтверждена».

Что интересно, борьба за изменение похоронных обрядов идет по всем направлениям. Так, власти призывают население отказаться и от пышных церемоний, некоторые из которых и вправду весьма экзотичны. Например, стриптиз на похоронах. Предполагается, что дух покойного будет рад веселью на поминках и сам с удовольствием посмотрит на представление.

Кроме того, «похоронная реформа» вызвала к жизни странный бизнес — торговлю телами покойников. Суть его в том, что бесхозные или похищенные трупы сжигаются под видом кремирования недавно умерших родственников, в то время как самих родственников затем хоронят в гробах. Стоимость такой «услуги» составляет порядка 2 тысяч долларов. Весной в провинции Шаньдун за подобные заработки уже были осуждены пять человек.