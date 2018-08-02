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Участок реки Царицы объявили охраняемой природной территорией?
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Участок реки Царицы объявили охраняемой природной территорией? 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Соответствующий статус получила долина от Второй продольной до ее верховьев.
Крупный участок речки Царицы в черте Волгограда объявили охраняемой природной территорией.
Охранный статус получила долина реки Царицы от Второй Продольной до её верховьев — границы с Городищенским районом. Площадь охраняет долины — 500 гектаров.
«Новый статус позволит защитить долину от потенциальной застройки и сохранить её флору и фауну, — объяснили в пресс-службе мэрии Волгограда. — Ещё это даёт возможность муниципалитету поддерживать в естественном состоянии природный комплекс русла реки Царицы и её притоков — балки Дубовой и балки Демидова».
Сейчас в пойме обитают находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных. Некоторые из них есть в областной Красной книге.
Особо охраняемую территорию могут использовать только в научно-исследовательских, эколого-просветительских и туристических целях. По закону на таких территориях запрещается создавать новые садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения, строить гаражи, жилые дома.
За порядком будет следить «Горэколес».
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