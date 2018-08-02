Участок реки Царицы объявили охраняемой природной территорией?

Соответствующий статус получила долина от Второй продольной до ее верховьев.

Крупный участок речки Царицы в черте Волгограда объявили охраняемой природной территорией.

Охранный статус получила долина реки Царицы от Второй Продольной до её верховьев — границы с Городищенским районом. Площадь охраняет долины — 500 гектаров.

«Новый статус позволит защитить долину от потенциальной застройки и сохранить её флору и фауну, — объяснили в пресс-службе мэрии Волгограда. — Ещё это даёт возможность муниципалитету поддерживать в естественном состоянии природный комплекс русла реки Царицы и её притоков — балки Дубовой и балки Демидова».

Сейчас в пойме обитают находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных. Некоторые из них есть в областной Красной книге.

Особо охраняемую территорию могут использовать только в научно-исследовательских, эколого-просветительских и туристических целях. По закону на таких территориях запрещается создавать новые садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения, строить гаражи, жилые дома.

За порядком будет следить «Горэколес».