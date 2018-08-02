Лариса Ладушкина на посту мэра Екатеринбурга заставит работать президента

В екатеринбургской администрации 2 августа продолжились собеседования с кандидатами на пост мэра уральской столицы. Каждому из них дается 15 минут на выступление — для презентации своей программы и плана развития Екатеринбурга . После члены комиссии задают вопросы соискателям, передает "Уралинформбюро"

В числе первых сегодня выступила Лариса Ладушкина . Общественница презентовала несколько масштабных проектов. Например, идею провести в России первый чемпионат мира по футболу среди женщин. «Думаю, это предложение воспримут, по крайней мере, прекрасная половина человечества», — сказала Ладушкина.

Кроме того, она намерена организовать в уральской столице международный студенческий форум, который, по ее словам, даст возможность развить программу поддержки среднеспециального образования, что «сегодня очень важно».

На посту градоначальника Лариса Ладушкина намерена добиваться для Екатеринбурга статуса федерального города и существенного его расширения — до границы «Европа-Азия». «Это — туристическая подпитка», — подчеркнула общественница.

Алексей Кожемяко нарисовал членам конкурсной комиссии Екатеринбург будущего.

"Как вы оцениваете шансы реализации этих предложений как глава? Не окажутся ли они некими красивыми прожектами, но не реализуемыми?" — обратился к кандидату председатель областного избиркома Валерий Чайников

"Какой угодно глава может и не справиться, а глава Екатеринбурга Лариса Ладушкина может настоять!" — отрезала она.

"Не окажется ли так, что в связи с продвижением серьезных президентских программ время на текущие дела Екатеринбурга у вас просто не останется? На то, чтобы заниматься канализацией?" — продолжил наседать Чайников.

"На разработку каждого предложения в отдельности мне хватило 2-3 минут. У меня времени от 8-часового рабочего дня будет достаточно", — уверенно заявила кандидат на пост главы.

Члены комиссии заметили, что Лариса Ладушкина не объяснила, как она будут реализовывать свои «красивые прожекты».

"А метод один. Готовить заявления на имя президента, и теперь все это уже будет обязанностью президента", — сказала общественница.

"То есть все переложить на президента?" — уточнил Чайников. «Что ж поделать. Чемпионат мира тоже не зависел от нас, но мы его провели. Ничего не случится. Президент выражает волю всего народа, стало быть, и волю жителей Екатеринбурга», — заявила кандидат.

Также члены комиссии поинтересовались профессиональным опытом соискательницы. Лариса Ладушкина пояснила, что работала юрисконсультом на предприятиях различных форм собственности, а также преподавала в пяти высших учебных заведениях. «Я считаю, мы выбираем не опыт работы, а талант. Опыт работы оценивается, если бы выбирали только главу администрации», — заключила общественница.

Кандидат в мэры Екатеринбурга пообещал разобраться с пенсионной реформой.

Александр Высокинский. Собеседования с кандидатами на пост главы уральской столицы продлятся до 3 августа. Кандидатуры финалистов, отобранных комиссией, будут вынесены на заседание гордумы после выборов 9 сентября. Всего на должность претендует 21 соискатель. Фаворитами считаются замглавы города Алексей Кожемяко и вице-губернатор Свердловской области