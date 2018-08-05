Крым ставит рекорды: выращено почти 100 тыс. тонн устриц

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года аквакультурные хозяйства увеличили производство устриц почти в 4,5 раза (22 тонны на аналогичную дату 2017 года). Культивировано также 33,6 тонны мидий, что на 3,6 тонны больше, чем в прошлом году.

Кроме того, вдвое выросли объемы выращивания карпа, толстолобика, белого амура — до 95,1 с 45,5 тонны годом ранее. Таких показателей по карповым удалось добиться, несмотря на сложные погодные условия.

Всего в первом полугодии производство продукции аквакультуры в Крыму выросло более чем в два раза — с 108,6 до 229 тонн. На территории республики сформировано 55 участков под аквакультуру, из них 24 участка уже распределены между пользователями.