ММК начинает создание «цифрового завода»

ПАО «ММК» приступает к реализации масштабного и уникального для России проекта, соответствующего идеологии «Индустрия 4.0». Председатель совета директоров Виктор Рашников поручил генеральному директору Павлу Шиляеву подготовить программу, одним из направлений которой станет создание «цифрового завода».

Ключевой проект концепции «Индустрия 4.0» подразумевает выстраивание цифрового управления материальными потоками в ККЦ, ЛПЦ-10 и ЛПЦ-11. При этом будут учитываться не только металлическая основа и продукция из нее, но и все ресурсы, отходы и так далее.

"Это большой инновационный проект, аналогов которому в России нет. Предстоит создать информационную модель всего жизненного цикла продукции: начиная от жидкой стали в ККЦ и заканчивая готовой продукцией в ЛПЦ-10 и ЛПЦ-11 и ее отгрузкой потребителям. По всей цепочке в режиме реального времени можно будет оценивать процесс трансформации полуфабрикатов в готовую продукцию. Новым инструментом может стать и «электронная пломба», позволяющая во время прохождения вагона к выезду из цеха сверять так называемый натурный лист с фактически загруженной в вагон продукцией. И тоже — в режиме онлайн", — рассказывает старший менеджер проектного офиса ООО «ММК-Информсервис» Евгений Чуенков.

Проект «Электронный ККЦ» позволяет отслеживать и материалы, используемые в процессе производства: чугун, лом, газ, энергетические и прочие ресурсы. В результате расчет себестоимости стали на выходе из цеха ведется в режиме онлайн.

Автоматизация производства на ММК развивается давно. Сейчас предстоит собрать воедино все действующие локальные автоматизированные системы в русле концепции «Индустрия 4.0» для получения синергетического эффекта.