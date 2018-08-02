Ирек Ялалов попал в тройку лидеров в рейтинге мэров 

Мэр Уфы Ирек Ялалов занял 3 место в общем рейтинге мэров за июнь-июль текущего года. Согласно исследованию ЦИК «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ, на первой позиции оказался сити-менеджер Казани Ильсур Метшин. Следом идет мэр Москвы Сергей Собянин.
Прежде всего, эксперты отметили уровень благоустройства города. Администрации Уфы удалось получить финансирование для ремонта 137 км дорог. Кроме того, руководство города регулярно рассказывает уфимцам о выполненных работах. Жители города могут проверить ход ремонта по карте. Также в башкирской столице идут проекты по модернизации городской среды и благоустройству дворов.
Среди проблем сити-менеджера специалисты назвали ремонт Бельского моста и возникшие с ним финансовые проблемы. Также общественность заметила упущения в благоустройстве и содержании набережной реки Белой. Их признал сам Ирек Ялалов и городские структуры получили соответствующие указания по выправлению ситуации.
— Значимым показателем политического влияния Ирека Ялалова эксперты называют участие мэра в выборах в Госсобрание республики Башкортостан в качестве т.н. «паровоза» от партии «Единая Россия». Напомним, что при избрании президента России явка в Уфе составила свыше 76%, (лучший показатель среди городов-миллионников). Не случайно Ирек Ялалов недавно удостоился благодарственного письма от Владимира Путина. Праймериз «Единой России» по выдвижению кандидатов в депутаты Курултая Башкирии так же прошел в Уфе удачно. Поэтому есть все основания полагать, что и нынешний электоральный цикл будет хорошо организован городской администрацией, — говорится в исследовании.
Другими благоприятными факторами специалисты считают снижение в Уфе безработицы, а также выполнение Иреком Ялаловым медийных и представительских функций.
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