Ещё
Ирек Ялалов попал в тройку лидеров в рейтинге мэров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ирек Ялалов попал в тройку лидеров в рейтинге мэров 

ГОРОБЗОР.РУ 31 минуту назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Мэр Уфы Ирек Ялалов занял 3 место в общем рейтинге мэров за июнь-июль текущего года. Согласно исследованию ЦИК «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ, на первой позиции оказался сити-менеджер Казани Ильсур Метшин. Следом идет мэр Москвы Сергей Собянин.
Прежде всего, эксперты отметили уровень благоустройства города. Администрации Уфы удалось получить финансирование для ремонта 137 км дорог. Кроме того, руководство города регулярно рассказывает уфимцам о выполненных работах. Жители города могут проверить ход ремонта по карте. Также в башкирской столице идут проекты по модернизации городской среды и благоустройству дворов.
Среди проблем сити-менеджера специалисты назвали ремонт Бельского моста и возникшие с ним финансовые проблемы. Также общественность заметила упущения в благоустройстве и содержании набережной реки Белой. Их признал сам Ирек Ялалов и городские структуры получили соответствующие указания по выправлению ситуации.
— Значимым показателем политического влияния Ирека Ялалова эксперты называют участие мэра в выборах в Госсобрание республики Башкортостан в качестве т.н. «паровоза» от партии «Единая Россия». Напомним, что при избрании президента России явка в Уфе составила свыше 76%, (лучший показатель среди городов-миллионников). Не случайно Ирек Ялалов недавно удостоился благодарственного письма от Владимира Путина. Праймериз «Единой России» по выдвижению кандидатов в депутаты Курултая Башкирии так же прошел в Уфе удачно. Поэтому есть все основания полагать, что и нынешний электоральный цикл будет хорошо организован городской администрацией, — говорится в исследовании.
Другими благоприятными факторами специалисты считают снижение в Уфе безработицы, а также выполнение Иреком Ялаловым медийных и представительских функций.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook
ГОРОБЗОР.РУ: последние новости
В Уфе в садовом доме нашли скелет женщины В Уфе сотрудникам детского санатория «Салют» полгода не платили зарплату Китай намерен делегировать в Башкирию 1 тысячу человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью726
Действия армянских властей раздражают Кремль248
Ходорковский оправдался за гибель журналистов в ЦАР248
WhatsApp будет брать деньги за сообщения3
Все полицейские города в США уволились в один вечер29
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:01
Савченко попросила Трампа оказать давление на Путина
Украина В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:31
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
В мире
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение