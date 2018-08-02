Ирек Ялалов попал в тройку лидеров в рейтинге мэров

Прежде всего, эксперты отметили уровень благоустройства города. Администрации Уфы удалось получить финансирование для ремонта 137 км дорог. Кроме того, руководство города регулярно рассказывает уфимцам о выполненных работах. Жители города могут проверить ход ремонта по карте. Также в башкирской столице идут проекты по модернизации городской среды и благоустройству дворов.

Среди проблем сити-менеджера специалисты назвали ремонт Бельского моста и возникшие с ним финансовые проблемы. Также общественность заметила упущения в благоустройстве и содержании набережной реки Белой. Их признал сам Ирек Ялалов и городские структуры получили соответствующие указания по выправлению ситуации.

— Значимым показателем политического влияния Ирека Ялалова эксперты называют участие мэра в выборах в Госсобрание республики Башкортостан в качестве т.н. «паровоза» от партии «Единая Россия» . Напомним, что при избрании президента России явка в Уфе составила свыше 76%, (лучший показатель среди городов-миллионников). Не случайно Ирек Ялалов недавно удостоился благодарственного письма от Владимира Путина . Праймериз «Единой России» по выдвижению кандидатов в депутаты Курултая Башкирии так же прошел в Уфе удачно. Поэтому есть все основания полагать, что и нынешний электоральный цикл будет хорошо организован городской администрацией, — говорится в исследовании.

Другими благоприятными факторами специалисты считают снижение в Уфе безработицы, а также выполнение Иреком Ялаловым медийных и представительских функций.

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