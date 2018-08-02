Космос стал новой сферой бизнеса: что же будет дальше?

Около пяти десятков лет учёные всего мира пытались улучшать космические технологии и совершенствовать ранее созданные аппараты. Однако, наземные возможности стали настолько мощными и в настоящее время могут передавать информацию с невероятной скоростью, в результате чего сфера космоса очень долго испытывала застой. Но, теперь перспективы колонизации Марса и Луны кажутся нам куда более реальными и вполне реализуемыми.

Изначальная проблема многих крупных компаний была в том, что они планировали свои миссии с нуля, и работа по усовершенствованию технологий занимала десятилетия, тогда как простые энтузиасты смогли с минимальным бюджетом запустить в космос микро спутники на основе смартфона, который позволил сфотографировать все красоты и моментально передать информацию на Землю. В результате многие пришли к выводу, что колонизировать космос можно будет только силами небольших инженерных изобретений и, при этом, они не потребуют многомиллиардного государственного финансирования.

В настоящее время операторы микроспутников являются едва ли не самыми главными участниками в колонизации. Компании планируют находить и добывать ценные ресурсы, при этом не тратя на реализацию проектов по десять лет, и ограничиваясь несколькими сотнями тысяч долларов. Другими словами, космос теперь полностью открыт для бизнеса, даже начинающего. Сотни стартапов уже доказали перспективность своих решений. Очевидно, что новая экосистема станет намного успешней, чем её прошлая версия.