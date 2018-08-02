Трех свердловчан отдали под суд за контрабанду наркотиков из США и Германии

В Свердловский облсуд направлено уголовное дело в отношении трех членов ОПГ, промышлявшей контрабандой наркотиков и их сбытом. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

США в По данным следствия, в июне 2016 года неустановленное лицо организовало крупный канал контрабанды наркотиков из Германии Россию . В дальнейшем зелье планировалось сбывать в Екатеринбурге . Для этого злоумышленник привлек трех свердловчан.

Для конспирации организатор банды приобрел документы, печати и печати-клише подписей директоров юридических лиц. На их имя из других стран направлялись почтовые отправления со скрытыми внутри наркотиками. Посылки забирали подсудимые, для которых были изготовлены фиктивные доверенности.

Наркотики фасовались на мелкие партии и сбывались через тайники на территории Екатеринбурга.

В ходе задержания из оборота было изъято более 5 килограммов «синтетики» (МДМА), более 250 граммов кокаина и 125 граммов марихуаны.

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