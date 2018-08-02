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Жителей 13 домов Ижевска вынужденно переведут на прямые расчеты за горячую воду
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Жителей 13 домов Ижевска вынужденно переведут на прямые расчеты за горячую воду 

Izhlife 28 минут назад
Фото: Izhlife
Сразу 13 многоквартирных домов Ижевска переведут на прямые договора с поставщиком горячей воды. Причиной стала задолженность управляющих компаний перед ООО Удмуртские коммунальные системы.
Как сообщает пресс-служба УКС, изменения коснутся домов под управлением УК Родник и УК Партнер — они задолжали за поставку ресурсов более 6,5 млн и более 4 млн соответственно. Платить по прямым договорам собственники начнут уже с 1 сентября с этого момента УК не вправе выставлять счет и получать плату за горячую воду с жильцов.
В списке 13 домов: дома 59, 61, 67, 68, 79, 81 и 84 по улице Баранова, дома 59, 61 и 73 по Заречному шоссе и дома 51, 62 и 74/7 по улице Клубной.
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