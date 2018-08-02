На новый путь: тепловозы, которые спасали юные челябинские железнодорожники, купил московский музей

Старые тепловозы, которые защищали от утилизации воспитанники челябинской детской железной дороги (ДЖД), отправляют в Москву . В частном музее, который пока готовится к открытию, на одном локомотиве будут катать туристов, а второй использовать как экспонат.

Один тепловоз уже вывезли, второй ожидает отправки

— С 2013 года на Челябинской детской железной дороге не используются три старых тепловоза ТУ2, которые действовали с 1957–1958 годов. Два локомотива были переданы музейной организации в Москве по договору. Предполагается их использование в музейной деятельности в качестве движимых и недвижимых экспонатов, — прокомментировали 74.ru в пресс-службе ЮУЖД. — Чтобы сохранить историю Челябинской детской железной дороги, ещё один тепловоз планируется оставить в строю — его капитально отремонтируют и запустят в эксплуатацию.

ЮУЖД планировала использовать тепловозы в качестве «доноров» для ремонта тепловозов на других детских железных дорогах России

Название нового музея по условиям договора пока не разглашается. Известно, что он только готовится к открытию и организован на частные средства.

С поиском нового места для тепловозов помогли бывшие воспитанники ДЖД. Они буквально уговаривали музеи забрать челябинские локомотивы. В Екатеринбурге ответили, что у них есть свои, в Алапаевске признались, что денег на выкуп нет. Пришлось ехать в столицу.

— Пять лет бился, искал, знал, что их ждёт. Буквально за 10 часов до вывоза в металлолом мне поступил звонок из Москвы о том, что выезжает человек для выкупа тепловозов. Если бы локомотивы вывезли в металлолом, их не смогли бы использовать в эксплуатации — только как памятник. Прошёл год, и их теперь забирают, — рассказал бывшие воспитанники ДЖД Пётр Леонтьев . — В Москве согласились сразу. А вот забрать с нашей ДЖД их было очень сложно, год ушёл на это. Они сказали, что ЮУЖД — единственная дорога, с которой было много проблем. Я им предлагаю ещё два списанных пассажирских вагона вагона забрать. Они пока молчат.

В столице локомотивы отреставрируют

Новость о списании тепловозов в прошлом году обеспокоила воспитанников ДЖД. Тогда в пресс-службе ЮУЖД заверили, локомотивы станут «донорами» для ремонта техники на детских магистралях в других регионах. Активисты разместили посты в соцсетях и вышли с плакатами на акцию протеста в тот день, когда тепловозы должны были вывести из обращения. Впрочем, этого не произошло, и техника простояла всё это время в парке имени Гагарина.

После этого на заседании Совета юных железнодорожников за нарушение дисциплины приняли решение отчислить одного из участников акции протеста Артура Маштака. Со слов мамы мальчика, начальник ДЖД Евгений Болдовский заявил, что «это личная вендетта». После публикации 74.ru его восстановили в организации, а маме принесли извинения.

Детская железная дорога в челябинском парке Гагарина — олдскульный вариант новомодных «чадоградов» или «кидсбургов», только ещё более реалистичный: многотонные поезда стучат колёсами по настоящим рельсам, издают пронзительные гудки и катают юных пассажиров и их родителей. Мы задались вопросом: неужели управлять мини-локомотивом настолько просто, что с этим справляются даже школьники, и попробовали выучиться на машиниста.