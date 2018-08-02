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В Госдуме положительно оценили перспективы взаимодействия с Ираном
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В Госдуме положительно оценили перспективы взаимодействия с Ираном 

Российская Газета 36 минут назад
Фото: Российская Газета
Российский депутат провел переговоры с председателем Меджлиса Али Лариджани и главой парламентской комиссии по вопросам национальной безопасности и внешней политике Хешматоллой Фалахатпише. По словам Слуцкого, уже в начале сентября в Волгограде состоится первое заседание вновь созданной межпарламентской российско-иранской комиссии. «Это очень высокий формат, который работает только с немногими, особенно важными для нас странами, — пояснил „РГ“ Леонид Слуцкий.
По словам депутата, санкционное давление, которому со стороны США сегодня подвергаются Россия и Иран, не помешает взаимовыгодному торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству в атомной энергетике, топливной сфере, сельском хозяйстве и инфраструктурном строительстве. „Конечно, мы учитываем фактор американских санкций, но он никак не является для нас препятствием к развитию и наращиванию сотрудничества с Ираном“, — рассказал „РГ“ российский депутат. Он также напомнил, что несмотря на отстаиваемую Вашингтоном концепцию однополярного мира, уже существуют международные объединения и институты, позволяющие нивелировать негативное влияние США. „Страны-члены БРИКС — а это треть мирового валового продукта, не согласны с однополярной моделью мироустройства в новом столетии“, — констатировал председатель комитета по международным делам российского парламента.
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