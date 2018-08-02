В Татарстане случайно задержали банду башкирских кладменов

Теперь распространителям смертельного зелья предстоит долго сидеть за решеткой

Случайности неслучайны? В Набережных Челнах, в соседнем Татарстане полиция задержала группу закладчиков из Башкирии . Они всего лишь переходили железнодорожные пути в неположенном месте, чем и привлекли внимание полиции.

После того как молодых людей доставили в отделение для составления рядового административного протокола, их телефоны, согласно инструкции проверили на предмет нахождения в розыске. А вот тут самое интересное. На фотографиях были запечатлены места, сильно похожие на места для «закладок». Как выяснилось позже, это они и были.

Всего за день, в четыре пары рук, предприимчивые люди успели раскидать по городу больше 50 «закладок». Теперь кладменам грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.