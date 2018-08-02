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В Татарстане случайно задержали банду башкирских кладменов
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В Татарстане случайно задержали банду башкирских кладменов 

ufa1.ru 31 минуту назад
Фото: ufa1.ru
Теперь распространителям смертельного зелья предстоит долго сидеть за решеткой
Случайности неслучайны? В Набережных Челнах, в соседнем Татарстане полиция задержала группу закладчиков из Башкирии. Они всего лишь переходили железнодорожные пути в неположенном месте, чем и привлекли внимание полиции.
После того как молодых людей доставили в отделение для составления рядового административного протокола, их телефоны, согласно инструкции проверили на предмет нахождения в розыске. А вот тут самое интересное. На фотографиях были запечатлены места, сильно похожие на места для «закладок». Как выяснилось позже, это они и были.
Всего за день, в четыре пары рук, предприимчивые люди успели раскидать по городу больше 50 «закладок». Теперь кладменам грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
Не так давно в Уфе задержали местного жителя, который устроил в своей съемной квартире настоящую нарколабораторию. Также в Башкирии до сих пор судят крупнейшую в России наркогруппу.
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