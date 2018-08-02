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Пьяная беременная женщина утонула в Тюмени
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Пьяная беременная женщина утонула в Тюмени 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Беременная женщина утонула во время отдыха с компанией в Студенческом пруду в Тюмени. Погибшая не умела плавать, однако в нетрезвом состоянии все равно вошла в воду.
Компания из пяти человек — двоих женщин и троих мужчин отдыхала на природе, сообщили «Дни.ру». После порции алкоголя 35-летняя женщина решила искупаться в пруду, несмотря на прохладную погоду и неумение держаться на плаву.
Спустя некоторое время четверо друзей увидели на поверхности воды ее тело. Они кинулись на помощь девушке. Один из мужчин пытался реанимировать погибшую, но безрезультатно. Женщина провела около семи минут под водой.
Прибывшие на место медики констатировали факт смерти. У погибшей остались трое детей. Правоохранительные органы устанавливают подробности случившегося.
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