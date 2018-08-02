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В Муравленко появятся новые скверы, аллеи и детские площадки
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В Муравленко появятся новые скверы, аллеи и детские площадки 

Красный Север 45 минут назад
В Муравленко завершается благоустройство общественных территорий, которые по выбору горожан вошли в программу «Комфортная городская среда».
Лесная аллея, соединяющая улицы Российскую и 70 лет Октября, пользуется большой популярностью. К концу августа она преобразится: здесь укладывают тротуарную плитку, вскоре оборудуют места отдыха, появится освещение, а для любителей активного отдыха — беговая дорожка с резиновым покрытием.
— Мы постоянно контролируем, как подрядная организация ведет работы, поступление всего материала и его качество, которое должно соответствовать техническому заданию, — прокомментировал Василий Черноножкин, заместитель начальника управления коммунального заказа.
На улице Муравленко благоустраивается аллея Зотова. Здесь также выложат тротуарную плитку, поставят скамейки и фонари. В районе городского ЗАГСа подрядная организация «МонтажРемСтрой» уже готовит тротуар, на постаментах появятся информационные щиты, где представят сведения о родах войск Российской Армии.
В новом сквере «Ямальский» рабочие выложили из плитки контур карты региона. Смонтировано освещение, сейчас идет обустройство тротуара. Еще один новый объект — Сквер Здоровья. Здесь смонтированы тротуарные дорожки, появилась площадка со скамейками и урнами, посажены деревья и трава.
До конца августа благоустройство общественных территорий Муравленко планируется завершить. Строительные материалы в наличии, рабочих хватает. Главное — чтобы не подвела погода.
Кроме новых мест отдыха, появятся современные детские игровые комплексы, сообщает пресс-служба губернатора. Реализация программы находится на контроле окружного правительства.
— Видно, что здесь работает профессиональная команда увлечённых людей. И те обязательства, которые были взяты перед жителями, когда они голосовали на сайте «Живем на Севере», будут выполнены, — сказал Сергей Карасев, заместитель губернатора, во время недавней поездки в Муравленко.
Напомним, в этом году на Ямале в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустроить 57 общественных и более 550 дворовых территорий в 35 городах и поселках. На это выделено два миллиарда рублей.
В районах начнут активно наводить красоту в будущем году. Санитарную очистку будущих площадок проводят в поселках с численностью населения более тысячи человек, вдобавок готовят проектную документацию. Замгубернатора Сергей Карасев напомнил, что механизм распределения окружных финансовых средств подразамевает соблюдение ряда условий. Среди них: обязательное наличие документации, проверенной на достоверность затрат, объекты должны быть включены в муниципальную программу, а все программные мероприятия в текущем году необходимо исполнить полностью.
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