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Минфин предлагает легализовать продажу спиртного через интернет
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Минфин предлагает легализовать продажу спиртного через интернет 

Уралинформбюро 50 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Министр финансов России Антон Силуанов внес на рассмотрение Госдумы законопроект о легализации продаж алкоголя в интернете с 2019 года. Как пишут "Известия", министерство предлагает разрешить торговать в Сети пивом, пивными напитками, сидром, медовухой, отечественными тихими и игристыми винами с защищенным географическим названием и защищенным географическим наименованием места происхождения.
Согласно документу, ведомство предлагает создать институт законной реализации алкоголя в интернете, увязанный с лицензией Росалкогольрегулирования на новый вид продажи. Осуществлять торговлю можно будет только в зоне egais.ru, а в разрешительных документов указывать доменное имя магазина в Сети. При этом купить спиртное можно будет на таких же условиях, как и в «офлайне»: с 8.00 до 23.00, только по достижению совершеннолетия, передает "Уралинформбюро".
Отмечается, что законопроект согласовали Минпромторг, Минкомсвязи, Минсельхоз и ФНС. Хотя Росалкогольрегулирование сочло, что на первом этапе следует допустить к продажам только маркируемую алкогольную продукцию — все, кроме пива. При этом Минздрав и Роспотребнадзор сочли, что законопроект противоречит государственной политике по снижению масштабов алкоголизма в стране.
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