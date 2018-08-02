Почему десантники стали заламывать берет направо

В наше время берет ассоциируется прежде всего с форменным головным убором военнослужащих некоторых родов войск. Самый из них — голубой берет десантников Непременный его атрибут — залом на правую сторону. Для чего это делается?

Знак элиты

В вооруженных силах, как и в любой другой сложной иерархической структуре, существуют собственные знаки отличия. Они используются для обозначения младшего состава — солдат и сержантов, среднего — офицеров от лейтенанта до майора и высшего — офицерского состава званием выше подполковника.

Кроме того, знаки отличия в армейской среде служат для определения принадлежности военнослужащего к определенному роду войск. Один из самых ярких и показательных знаков отличия — берет. Он говорит о принадлежности его носителя к элите вооруженных сил. Для определения к какому элитному роду войск относится боец и появилась традиция делать загиб берета на правую или левую сторону.

Право и лево

Армейские береты в вооруженных силах нашей страны появились только в 1960-е годы. Изначально они были малинового цвета. Привычный голубой берет десантников был введен в повседневное использование только в 1969 году. До этого момента для обозначения принадлежности к тому или иному роду войск появилась практика заламывания берета на левую или правую сторону.

Загибать береты налево стали бойцы спецназа и внутренних войск. Сейчас они носят краповые и оливковые (зеленые) головные уборы соответственно. В свою очередь, морские пехотинцы (черные береты) и десантники (голубой цвет) стали отбивать берет на правую сторону.

Особый случай

Во время парадов военнослужащие всех родов войск носят береты с уклоном налево. Во-первых, это необходимо для унификации и единообразия формы всех военнослужащих. Есть мнение, что это делается для того, чтобы не загораживать лицо. Дело в том, что военнослужащий во время прохождения в парадном строю наклоняет голову направо, поэтому загиб берета в эту же сторону может отбрасывать на лицо тень.

Другие утверждают, что залом налево необходим для того, чтобы был виден значок в виде флажка, который во время парадов крепится на правую сторону берета. После возвращения в места постоянной боевой дислокации десантники отбивают береты обратно направо.

Боевые береты

Некоторые утверждают, что наклон головного убора в элитных родах войск, в том числе в ВДВ, зависит от того, участвовал ли обладатель берета в боевых действиях или нет. Залом на левую сторону якобы означает, что военнослужащий побывал на войне или участвовал в спецоперациях, а если на правую, то боевой опыт у него отсутствует.

Однако в большинстве своем в армейской среде такое утверждение считается глупостью. Ведь наиболее красноречивым показателем наличия или отсутствия боевого опыта являются все-таки медали и ордена, а не сторона отбивки головного убора.

Испытание отбивкой

Стоит отметить, что залом берета в воздушно-десантных войсках является не менее серьезным испытанием, чем марш-бросок или прыжок с парашютом. Умение правильно отбить свой головной убор всегда служило признаком опытности десантника, его реальной принадлежности к элитной армейской касте. Настоящий десантник всегда знает, как правильно отбить берет.

С первого раза это получается не у каждого. Существуют разные «рецепты» как заломать берет. Бывалые десантники советуют для увлажнения головного убора использовать раствор сахара, а не воду. Другие экспериментируют с воском. После увлажнения берета ему придается нужная форма.