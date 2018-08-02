В Омске завершается строительство центральных магистралей

Сейчас специалисты наносят разметку, работы планируется завершить к старту SIM. Подрядчики завершают работы на Красном пути и на проспекте Маркса. Сейчас идет этап нанесения дорожной разметки. Об этом сообщает пресс-служба регионального минстроя.

По отремонтированным дорогам в субботу, 4 августа, пробегут участники XXIX Сибирского международного марафона. К этому дню все работы должны быть завершены. Специалисты используют технологию горячего ресайклирования и щебеночно-мастичный асфальтобетон, который повышает износостойкость.

Кроме этих участков, дорожную разметку горячим термопластиком начали наносить на улицах 70 лет Октября, Лукашевича и Конева. Все работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» должны завершить к 30 сентября.