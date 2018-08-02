Ни кола, ни двора. Пострадавших приморцев от стихии не оставят в беде

На июльском заседании Законодательного Собрания Приморского края депутаты рассмотрели более 50 вопросов. Принятия ряда законопроектов с нетерпением ждали многие жители региона, поскольку документы разработаны в защиту интересов тысяч приморцев.

Рыбаков-любителей и поклонников активного отдыха на воде порадует двукратное снижение ставки транспортного налога на маломощные катера и лодки. Обращение к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву по поводу предоставления детям-сиротам жилищных сертификатов поможет радикально сократить квартирную очередь выпускников детдомов в случае поддержки правительством этого предложения. Помощь пострадавшим в результате стихийного бедствия или техногенной катастрофы также направлена на решение жилищных проблем приморцев.

— Теперь жители края, оставшиеся без жилья в результате ЧС, смогут рассчитывать на господдержку. Предусмотрена выплата пострадавшим денежной компенсации на приобретение или строительство жилых помещений, — пояснил председатель ЗСПК Александр Ролик

Компенсация плюс страховка

Законопроект «О государственной поддержке граждан РФ, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Приморского края» в первом чтении депутаты приняли месяц назад на июньской сессии. Но в ходе подготовки окончательного варианта документ был существенно скорректирован в интересах жителей края, лишившихся своей недвижимости в результате разгула стихии.

— Поправки предусматривают, что за утраченные жилые помещения, которые были застрахованы на дату введения режима чрезвычайной ситуации, размер денежной выплаты рассчитывается без вычета сумм страховых выплат, полученных по договорам страхования. Это положение призвано мотивировать граждан страховать свое имущество, чтобы в случае его утраты получить не только страховку, но и помощь государства, — пояснил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис

Размер выплаты будет рассчитываться исходя из стоимости одного квадратного метра общей площади и норматива общей площади с учетом состава семьи пострадавшего, но не более общей площади утраченного жилого помещения. Ценник на метры установит краевая администрация. Одинокий человек сможет рассчитывать на квартиру площадью 33 кв.м. Семья из двух человек — на 42 кв. м, а на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек, полагается по 18 кв. м. Однако, если затопленный дом был площадью меньше этих нормативов, то семья получит столько же «квадратов», сколько было разрушено стихией.

По предварительным расчетам, в 2018 году на исполнение законопроекта потребуется более 122 миллионов рублей. В результате прошлогодних ливней в четырех муниципалитетах края — Уссурийске , Михайловском, Надеждинском и Хасанском районах — непригодными для проживания признаны 65 домов.

Земля — для урожаев

Приморские парламентарии приняли обращение в адрес Государственной Думы РФ . Речь идет о необходимости внести корректировки в земельное законодательство относительно оборота сельскохозяйственных земель.

Действующая сейчас периодичность проверок того, как именно используются участки, выделенные, чтобы сеять и собирать урожай, не позволяет своевременно обнаружить бездействие собственника. Поэтому депутаты предлагают уменьшить промежуток между проверками с трех лет до одного года, а также предусмотреть возможность проведения внеплановых инспекций без согласования с органами прокуратуры . Кроме того, приморские законодатели считают целесообразным сократить с трех до двух лет срок, по истечении которого не использующийся участок из земель сельхозназначения может быть в судебном порядке изъят у собственника.

— К нам достаточно часто обращаются из муниципалитетов с жалобами на то, как много в настоящее время пустует земель сельскохозяйственного назначения, — пояснил причины внимания депутатов к проблеме председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов . — В последнее время в крае наблюдается тенденция вовлечения этих участков в оборот, и все же доля не обрабатывающихся сельскохозяйственных площадей остается высокой. По итогам прошлого года она составила более трети от общего количества угодий.

Еще одна проблема — отсутствие полных и достоверных сведений о состоянии земель сельскохозяйственного назначения. Последняя инвентаризация участков проводилась еще в 90-х годах прошлого столетия, и о реальной картине на сегодняшний день можно только догадываться. Между тем, заброшенные площади становятся зоной риска возникновения больших пожаров.

— Длительное время не использовать по прямому назначению сельхозугодья, на мой взгляд, — сродни преступлению, — считает Евгений Зотов. — Простой земли влечёт за собой целый комплекс негативных последствий, в числе которых не только ее деградация, существенное снижение плодородия почв и сокращение аграрных площадей, но и уменьшение экономической отдачи от земельных ресурсов в целом.

Муниципальные тарифы на проезд

Настоящая революция намечается в сфере тарифов на пассажирские перевозки. Сейчас на всей территории Приморского края действуют расценки, утвержденные департаментом по тарифам. Законопроект «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Приморского края государственными полномочиями по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим общественным транспортом по муниципальным маршрутам в границах муниципального образования» предусматривает передать полномочия назначать цену проезда местным властям. В городах и районах виднее, какие маршруты наиболее востребованы, какие не слишком выгодны, но важны с социальной точки зрения.

— Ко мне как к депутату достаточно часто поступают жалобы на отсутствие автобусного сообщения. Когда начинаю разбираться, выясняется, что есть популярные, приносящие хороший доход маршруты, за которые между перевозчиками существует конкуренция, а есть такие, в обслуживании которых никто не заинтересован. Конкурсы, объявленные по ним на право заключения контракта на выполнение пассажирских перевозок, зачастую признаются несостоявшимися из-за отсутствия участников. Причем местные администрации не имеют никаких рычагов, чтобы привлечь транспортные компании на такой маршрут. Передача полномочий по тарификации перевозок позволит муниципалитетам решить этот вопрос. Ведь именно стоимость проезда является основным критерием для перевозчика при принятии решения выходить или нет на маршрут, — дал комментарий председатель комитета по экономической политике и собственности Сергей Ищенко

Законопроект принят пока только в первом чтении. Планируется, что он вступит в силу с началом очередного финансового года.

КСТАТИ

Приморские депутаты внесли изменения в краевой закон «О физической культуре и спорте в Приморском крае». Теперь для развития развитию школьного и массового спорта, подготовки резерва для спортивных сборных команд Приморского края местным властям и муниципальным учреждениям может передаваться краевое имущество в безвозмездное пользование. На такую же поддержку или долгосрочную аренду на льготных условиях могут рассчитывать физкультурно-спортивные организации, основным видом деятельности которых является развитие профессионального спорта, и спортивные команды которых участвуют от имени Приморского края в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях.

ЦИФРЫ

В ходе июльской сессии депутаты дополнили административный кодекс Приморья. Введены штрафы за продажу несовершеннолетним электронных сигарет: на граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — от 10 до 20 тыс. рублей, на юридических лиц — от 30 до 50 тыс. рублей. Кроме того, будут наказывать рублем за неисполнение решения антитеррористической комиссии Приморского края. Это правонарушение обойдется гражданам в 1-3 тыс. рублей, должностным лицам — 10-20 тыс. руб., юридическим лицам от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Повторное нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 4-5 тыс. рублей, на должностных лиц — 30-40 тыс. рублей, на юридических лиц — 60-100 тысяч рублей.