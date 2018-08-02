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Ремонтники «КВС» забаррикадировали ворота дома в Саратове
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Ремонтники «КВС» забаррикадировали ворота дома в Саратове 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Ремонтная бригада ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» после вскрышных работ заблокировала выход из двора жилого дома в микрорайоне «1-я Дачная».
Фотографии последствий устранения течи коммунальщиками сегодня, 2 августа, опубликовала в группе «Саратов онлайн» ВКонтакте пользователь Анна Серебрякова.
«Вот такая картина на улице 1-я Аптечная после работы нашего любимого «Водоканала». Как теперь домой попасть?» — задается вопросом автор.
На фото видно, что коммунальщики не полностью засыпали грунтом разрытую яму в нескольких метрах от частного жилого дома. Кроме того, они засыпали влажной грязью ворота и калитку домовладения.
Стоит отметить, что вода из прорванных труб «КВС» течет по 1-й Аптечной и близлежащим улицам регулярно, а ремонтные бригады не устраняют эти течи в течение длительного времени.
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