Ремонтники «КВС» забаррикадировали ворота дома в Саратове

Ремонтная бригада ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» после вскрышных работ заблокировала выход из двора жилого дома в микрорайоне «1-я Дачная».

Фотографии последствий устранения течи коммунальщиками сегодня, 2 августа, опубликовала в группе «Саратов онлайн» ВКонтакте пользователь Анна Серебрякова

«Вот такая картина на улице 1-я Аптечная после работы нашего любимого «Водоканала». Как теперь домой попасть?» — задается вопросом автор.

На фото видно, что коммунальщики не полностью засыпали грунтом разрытую яму в нескольких метрах от частного жилого дома. Кроме того, они засыпали влажной грязью ворота и калитку домовладения.

Стоит отметить, что вода из прорванных труб «КВС» течет по 1-й Аптечной и близлежащим улицам регулярно, а ремонтные бригады не устраняют эти течи в течение длительного времени.