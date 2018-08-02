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До конца года в Москве установят 20 тысяч новых фонарей
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До конца года в Москве установят 20 тысяч новых фонарей 

Авторадио 30 минут назад
Фото: На Пресне
Как рассказал глава столичного Департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев, новые уличные фонари появятся во дворах жилых домов, школ и детских садов, а также на спортивных и детских площадках во всех округах. Светильники будут излучать теплый белый свет, который не раздражает человеческий глаз. Кроме того, светодиодные лампы в несколько раз экономичнее и долговечнее натриевых, коллагеновых или люминесцентных ламп. В этом году в городе благоустроят порядка 3,5 тысячи дворовых территорий. Помимо нового освещения в них установят современные детские и спортивные площадки, высадят новые деревья, отремонтируют проезжую часть и тротуары.
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