До конца года в Москве установят 20 тысяч новых фонарей 

Как рассказал глава столичного Департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев, новые уличные фонари появятся во дворах жилых домов, школ и детских садов, а также на спортивных и детских площадках во всех округах. Светильники будут излучать теплый белый свет, который не раздражает человеческий глаз. Кроме того, светодиодные лампы в несколько раз экономичнее и долговечнее натриевых, коллагеновых или люминесцентных ламп. В этом году в городе благоустроят порядка 3,5 тысячи дворовых территорий. Помимо нового освещения в них установят современные детские и спортивные площадки, высадят новые деревья, отремонтируют проезжую часть и тротуары.