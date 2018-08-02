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Более 21 тыс. светодиодных фонарей установят в Москве до конца года
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Более 21 тыс. светодиодных фонарей установят в Москве до конца года 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
До конца 2018 года в Москве установят свыше 21 тысячи фонарей со светодиодными лампами, новые опоры освещения появятся во всех столичных округах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Как уточняется в материале, свыше 19 тысяч фонарей дополнительно установят в местах, где не хватает существующего освещения. Еще около 2 тысяч опор будет оборудовано взамен старых, которые отработали свой срок службы.
«Всего в Москве более 560 тысяч источников функционального освещения. Также около 300 тысяч осветительных приборов задействовано для архитектурно-художественной подсветки зданий и ландшафтного освещения. При этом порядка 30 процентов от общего количества объектов наружного освещения уже работают на светодиодных лампах. При обновлении наружного освещения мы используем только энергосберегающие светодиодные светильники», — сказал глава департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев.
Он добавил, что новые фонари во дворах жилых домов и образовательных учреждений, а также на спортивных и детских площадках будут светить теплым белым светом. Цветовая температура светодиодных светильников составляет 2700–2800 градусов по Кельвину. Такой свет не раздражает человеческий глаз, что очень важно при освещении дворовых территорий.
Высота опор наружного освещения будет составлять от пяти до девяти метров в зависимости от места установки. Самые мощные и высокие фонари поставят на спортивных площадках. Там, где проезд спецтехники затруднен, например, на детских площадках, появятся восьмиметровые фонари со складывающейся опорой, которая позволяет поменять лампу, не используя при этом кран.
Места для новых фонарей выбирали префектуры, управы и советы муниципальных депутатов на основании обращений москвичей, в том числе через портал «Наш город». Больше всего новых фонарей во дворах жилых домов и образовательных учреждений, на детских и спортивных площадках установят в Троицком и Новомосковском, Северо-Восточном и Восточном округах.
С 2011 года в столице действует комплексная программа благоустройства дворов. В них, помимо нового освещения, устанавливают современные детские и спортивные площадки, высаживают новые деревья, ремонтируют проезжую часть и тротуары. С 2010 по 2017 год в Москве привели в порядок почти 24 тысячи дворов. В этом году в городе благоустроят порядка 3,5 тысячи дворовых территорий. Кроме того, еще более чем в двух тысячах дворов запланированы работы по ремонту асфальта. Столичные дворы ремонтируют в среднем раз в семь лет.
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