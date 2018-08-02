Завершена реконструкция и переоснащение операционно-реанимационного блока Филатовской больницы

Отремонтирован и оборудован современной медицинской техникой операционно-реанимационный блок Филатовской больницы. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«Завершилась реконструкция и переоснащение операционно-реанимационного блока городской клинической больницы №15 им. О. Филатова. Полностью отремонтированы и оснащены самым современным оборудованием мирового уровня 27 операционных и четыре реанимационных отделения, рассчитанные на 42 койки. В блоке проводятся плановые и экстренные операции в соответствии с профилями хирургических отделений: общая хирургия, травматология, гинекология, проктология, гнойная хирургия, кардиохирургия, нейрохирургия, сосудистая хирургия и офтальмология», — говорится в сообщении.

В материале уточняется, что при отделке помещений использовались специальные материалы с антибактериальным покрытием, устойчивые к различным повреждениям. Создана новая система вентиляции операционных, обеспечивающая ламинарный поток стерильного воздуха. В операционных смонтированы потолочные консоли для крепления высокотехнологичного хирургического и анестезиологического оборудования. Также установлены центральные станции мониторинга состояния пациентов, мобильные рентгеновские С-дуги для их использования во время проведения травматологических операций, анализаторы для измерения газов крови и специализированные электрохирургические коагуляторы (инструменты для остановки кровотечений). А гибридная операционная, которая готовится к вводу в эксплуатацию, оснащена цифровым ангиографом с высокоточной визуализацией.