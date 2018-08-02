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Минтранс разработал методички по строительству велодорожек в стране
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Минтранс разработал методички по строительству велодорожек в стране 

Авторадио 1 час назад
Министерство транспорта подготовило методические рекомендации по развитию сети велодорожек в российских городах. В ведомстве «Известиям» рассказали, что рекомендации предназначены для органов исполнительной власти. Минтранс предлагает создавать веломаршруты городского, районного и местного значения. При проектировании рекомендовано учитывать интенсивность движения. Как поясняется в методичке, если граждане будут передвигаться на велосипедах, это позволит разгрузить дороги, повысить доступность территорий и снизить затраты на здравоохранение.
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