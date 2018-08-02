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Летнее единение с водной стихией в чанчуньском парке «Наньху»
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Летнее единение с водной стихией в чанчуньском парке «Наньху» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Чанчунь, 1 августа /Синьхуа/ — В середине лета в плавательной зоне парка «Наньху» города Чанчунь /провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай/ ежедневно можно наблюдать сотни любителей плавания, наслаждающихся единением с водной стихией. Фотографии Синьхуа/Сюй Чан  Чанчунь, 1 августа /Синьхуа/ — В середине лета в плавательной зоне парка «Наньху» города Чанчунь /провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай/ ежедневно можно наблюдать сотни любителей плавания, наслаждающихся единением с водной стихией. Фотографии Синьхуа/Сюй Чан  Чанчунь, 1 августа /Синьхуа/ — В середине лета в плавательной зоне парка «Наньху» города Чанчунь /провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай/ ежедневно можно наблюдать сотни любителей плавания, наслаждающихся единением с водной стихией. Фотографии Синьхуа/Сюй Чан  Чанчунь, 1 августа /Синьхуа/ — В середине лета в плавательной зоне парка «Наньху» города Чанчунь /провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай/ ежедневно можно наблюдать сотни любителей плавания, наслаждающихся единением с водной стихией. Фотографии Синьхуа/Сюй Чан  Чанчунь, 1 августа /Синьхуа/ — В середине лета в плавательной зоне парка «Наньху» города Чанчунь /провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай/ ежедневно можно наблюдать сотни любителей плавания, наслаждающихся единением с водной стихией. Фотографии Синьхуа/Сюй Чан  Чанчунь, 1 августа /Синьхуа/ — В середине лета в плавательной зоне парка «Наньху» города Чанчунь /провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай/ ежедневно можно наблюдать сотни любителей плавания, наслаждающихся единением с водной стихией. Фотографии Синьхуа/Сюй Чан
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