Летнее единение с водной стихией в чанчуньском парке «Наньху» 

Чанчунь, 1 августа /Синьхуа/ — В середине лета в плавательной зоне парка «Наньху» города Чанчунь /провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай/ ежедневно можно наблюдать сотни любителей плавания, наслаждающихся единением с водной стихией. Фотографии Синьхуа/Сюй Чан Чанчунь, 1 августа /Синьхуа/ — В середине лета в плавательной зоне парка «Наньху» города Чанчунь /провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай/ ежедневно можно наблюдать сотни любителей плавания, наслаждающихся единением с водной стихией. Фотографии Синьхуа/Сюй Чан Чанчунь, 1 августа /Синьхуа/ — В середине лета в плавательной зоне парка «Наньху» города Чанчунь /провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай/ ежедневно можно наблюдать сотни любителей плавания, наслаждающихся единением с водной стихией. Фотографии Синьхуа/Сюй Чан Чанчунь, 1 августа /Синьхуа/ — В середине лета в плавательной зоне парка «Наньху» города Чанчунь /провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай/ ежедневно можно наблюдать сотни любителей плавания, наслаждающихся единением с водной стихией. Фотографии Синьхуа/Сюй Чан Чанчунь, 1 августа /Синьхуа/ — В середине лета в плавательной зоне парка «Наньху» города Чанчунь /провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай/ ежедневно можно наблюдать сотни любителей плавания, наслаждающихся единением с водной стихией. Фотографии Синьхуа/Сюй Чан Чанчунь, 1 августа /Синьхуа/ — В середине лета в плавательной зоне парка «Наньху» города Чанчунь /провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай/ ежедневно можно наблюдать сотни любителей плавания, наслаждающихся единением с водной стихией. Фотографии Синьхуа/Сюй Чан