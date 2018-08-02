Яоский ансамбль танцоров хуаннигу из уезда Цзиньсю

Уезд Цзиньсю /Гуанси-Чжуанский АР/, 1 августа / Синьхуа / — Танец с барабанами хуаннигу, в 2011 году включенный в список нематериального культурного наследия Китая , используется представителями этнической группы аояо народности яо из Цзиньсю-Яоского автономного уезда Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ как один из способов жертвенного поклонения богу Паньвану. В деревне Сягучэнь волости Люсян создан ансамбль хуаннигу для сохранения традиций этого древнего народного танца. Фотографии Синьхуа/Лу Боань

Уезд Цзиньсю /Гуанси-Чжуанский АР/, 1 августа /Синьхуа/ — Танец с барабанами хуаннигу, в 2011 году включенный в список нематериального культурного наследия Китая, используется представителями этнической группы аояо народности яо из Цзиньсю-Яоского автономного уезда Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ как один из способов жертвенного поклонения богу Паньвану. В деревне Сягучэнь волости Люсян создан ансамбль хуаннигу для сохранения традиций этого древнего народного танца. Фотографии Синьхуа/Лу Боань

Уезд Цзиньсю /Гуанси-Чжуанский АР/, 1 августа /Синьхуа/ — Танец с барабанами хуаннигу, в 2011 году включенный в список нематериального культурного наследия Китая, используется представителями этнической группы аояо народности яо из Цзиньсю-Яоского автономного уезда Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ как один из способов жертвенного поклонения богу Паньвану. В деревне Сягучэнь волости Люсян создан ансамбль хуаннигу для сохранения традиций этого древнего народного танца. Фотографии Синьхуа/Лу Боань

Уезд Цзиньсю /Гуанси-Чжуанский АР/, 1 августа /Синьхуа/ — Танец с барабанами хуаннигу, в 2011 году включенный в список нематериального культурного наследия Китая, используется представителями этнической группы аояо народности яо из Цзиньсю-Яоского автономного уезда Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ как один из способов жертвенного поклонения богу Паньвану. В деревне Сягучэнь волости Люсян создан ансамбль хуаннигу для сохранения традиций этого древнего народного танца. Фотографии Синьхуа/Лу Боань

Уезд Цзиньсю /Гуанси-Чжуанский АР/, 1 августа /Синьхуа/ — Танец с барабанами хуаннигу, в 2011 году включенный в список нематериального культурного наследия Китая, используется представителями этнической группы аояо народности яо из Цзиньсю-Яоского автономного уезда Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ как один из способов жертвенного поклонения богу Паньвану. В деревне Сягучэнь волости Люсян создан ансамбль хуаннигу для сохранения традиций этого древнего народного танца. Фотографии Синьхуа/Лу Боань

Уезд Цзиньсю /Гуанси-Чжуанский АР/, 1 августа /Синьхуа/ — Танец с барабанами хуаннигу, в 2011 году включенный в список нематериального культурного наследия Китая, используется представителями этнической группы аояо народности яо из Цзиньсю-Яоского автономного уезда Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ как один из способов жертвенного поклонения богу Паньвану. В деревне Сягучэнь волости Люсян создан ансамбль хуаннигу для сохранения традиций этого древнего народного танца. Фотографии Синьхуа/Лу Боань

Уезд Цзиньсю /Гуанси-Чжуанский АР/, 1 августа /Синьхуа/ — Танец с барабанами хуаннигу, в 2011 году включенный в список нематериального культурного наследия Китая, используется представителями этнической группы аояо народности яо из Цзиньсю-Яоского автономного уезда Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ как один из способов жертвенного поклонения богу Паньвану. В деревне Сягучэнь волости Люсян создан ансамбль хуаннигу для сохранения традиций этого древнего народного танца. Фотографии Синьхуа/Лу Боань