Оренбурженка заплатит соседке за потоп из-за стиральной машины

Оренбурженка выплатит своей соседке около 71 тыс. рублей за залив квартиры.

Год назад квартиру истицы затопило из-за того, что этажом выше протек шланг стиральной машины. В суде ответчица не отрицала факт залива, но заявила, что в предыдущие два года тоже заливала жилье соседки, материальных претензий не было. По ее мнению, истица хотела включить в размер компенсации ущерба от залива 2017 года и стоимость повреждений от предыдущих инцидентов. Суд назначал оценочную экспертизу.

«Доводы ответчика о том, что повреждение электропроводки произошло из-за предыдущих заливов, признаны несостоятельными: в акте осмотра квартиры от 2017 год отражено намокание электропроводки в коридоре, туалете и ванной», рассказали в пресс-службе Промышленного районного суда Оренбурга

Решение не вступило в законную силу.