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Оренбурженка заплатит соседке за потоп из-за стиральной машины
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Оренбурженка заплатит соседке за потоп из-за стиральной машины 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Оренбурженка выплатит своей соседке около 71 тыс. рублей за залив квартиры.
Год назад квартиру истицы затопило из-за того, что этажом выше протек шланг стиральной машины. В суде ответчица не отрицала факт залива, но заявила, что в предыдущие два года тоже заливала жилье соседки, материальных претензий не было. По ее мнению, истица хотела включить в размер компенсации ущерба от залива 2017 года и стоимость повреждений от предыдущих инцидентов. Суд назначал оценочную экспертизу.
«Доводы ответчика о том, что повреждение электропроводки произошло из-за предыдущих заливов, признаны несостоятельными: в акте осмотра квартиры от 2017 год отражено намокание электропроводки в коридоре, туалете и ванной», рассказали в пресс-службе Промышленного районного суда Оренбурга.
Решение не вступило в законную силу.
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