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Дырявый шланг от «стиралки» привел к заливу квартиры
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Дырявый шланг от «стиралки» привел к заливу квартиры 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Многократные заливы квартиры вынудили оренбуржцев подать в суд на соседей.
В Промышленном райсуде Оренбурга рассмотрели иск местных жителей к своей соседке, которая систематически заливала их квартиру. В течение нескольких лет причиной тому была течь из шланга стиральной машины.
В результате происшествий, ухудшилось не только косметическое состояние жилища, но и проводка. Интересно, что в суде рассматривали лишь один случай, произошедший в 2017 году, и ответчица просила пересчитать сумму ущерба, поскольку полагала, что в нее истцы вносят и ущерб, причиненный в 2015-16 гг. А по поводу предыдущих происшествий в суд они не обращались.
Однако при подсчете сумма осталась на отметке 66 016 рублей (включен ущерб от намокания проводки). Вместе с судебными расходами взысканная с ответчицы сумма составила 71 600 рублей. Решение не вступило в законную силу.
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