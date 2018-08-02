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В Грозном открыли памятную доску по погибшим саратовским полицейским
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В Грозном открыли памятную доску по погибшим саратовским полицейским 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
В православной церкви Михаила Архангела состоялось торжественное открытие мемориальной доски по погибшим при защите прихожан от боевиков саратовским полицейским Кайрату Рахметову и Владимиру Горскову. Об этом сообщаетсайт «Чечня сегодня».
Помимо прочих, в церемонии принял участие начальник ГУ МВД по Саратовской области Николай Трифонов, который подчеркнул, что саратовцы ценой собственной жизни сделали все, чтобы защитить граждан.
«Их героический подвиг достоин глубокого уважения и является примером беззаветного служения отечеству», — добавил он.
Напомним, нападениебоевиков на православную церковь, в результате которого погибли двое полицейских из Саратовской области — старшие сержанты полиции Кайрат Рахметов и Владимир Горсков -произошлов Чечне 19 мая. Стражи порядка находились в республике в полугодовой служебной командировке. Еще двое саратовских полицейскихполучили ранения. Среди прихожан погиб один человек.
Помимо обязательных выплат страховки от МВД, Чечнявыделиласемьям погибших полицейских по миллиону рублей, раненым — по 500 тысяч. Правительство Саратовской областиобещалосемьям погибших правоохранителей по 300 тысяч рублей.
В июле имена Горскова и Рахметова были размещенына мемориале «Землякам, погибшим в локальных войнах» в саратовском Парке Победы.
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