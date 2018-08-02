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Сегодня день рождения у Валерия Бессонова
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Сегодня день рождения у Валерия Бессонова 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Сегодня день рождения отмечает Валерий Николаевич Бессонов, заместитель Генерального директора — Директор филиала предприятия «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция».
Валерий Николаевич родился 2 августа 1958 года. Окончил Томский политехнический институт.
С 1980 по 1983 год — инженер Нововоронежской атомной электростанции. С 1983 по 1987 год — инженер предприятия «НововоронежАтомЭнергоНаладка».
С 1987 по 2001 год — начальник смены, а затем — заместитель начальника цеха по эксплуатации, исполняющий обязанности начальника цеха, начальник реакторного цеха №2 Балаковской АЭС. С 2001 по 2009 год — заместитель главного инженера по эксплуатации энергоблоков №3 и №4.
С 2009 по 2016 год — главный инженер Балаковской АЭС.
25 июля 2016 года назначен на должность заместителя Генерального директора — директора филиала «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция».
Заслуженный энергетик России (1994), Ветеран атомной энергетики (2008), Ветеран труда (2008). Награжден Знаком отличия «За заслуги перед атомной отраслью» III степени (2013). Отмечен благодарностью Министерства промышленности и энергетики Саратовской обл. (2015).
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