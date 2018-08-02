Сегодня день рождения у Валерия Бессонова

Сегодня день рождения отмечает Валерий Николаевич Бессонов, заместитель Генерального директора — Директор филиала предприятия «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция».

Валерий Николаевич родился 2 августа 1958 года. Окончил Томский политехнический институт

С 1980 по 1983 год — инженер Нововоронежской атомной электростанции. С 1983 по 1987 год — инженер предприятия «НововоронежАтомЭнергоНаладка».

С 1987 по 2001 год — начальник смены, а затем — заместитель начальника цеха по эксплуатации, исполняющий обязанности начальника цеха, начальник реакторного цеха №2 Балаковской АЭС. С 2001 по 2009 год — заместитель главного инженера по эксплуатации энергоблоков №3 и №4.

С 2009 по 2016 год — главный инженер Балаковской АЭС.

25 июля 2016 года назначен на должность заместителя Генерального директора — директора филиала «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция».