В Красноярске открывается новая станция городской электрички

Завтра, 3 августа, в Красноярске открывается новая пассажирская платформа городской электрички — «Тихие зори». Расположена она в Свердловском районе города, поблизости от спортивного комплекса «Платинум Арена Красноярск», который является объектом Универсиады. Именно здесь состоится торжественное открытие Студенческих игр в 2019 году. Собственно, и платформу Красноярская железная дорога построила в рамках подготовки к Универсиаде-2019.

При строительстве и оборудовании новой станции были учтены все современные требования комфорта и безопасности пассажиров.

Платформа «Тихие зори» станет шестой по счету, построенной КрасЖД в последнее время в рамках проекта по развитию городской электрички. Сейчас в Красноярске уже введены в эксплуатацию станции городского электропоезда «Водопьянова», «Белые росы», «Железнодорожная больница», «Северное шоссе», «Калинина».