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В Красноярске открывается новая станция городской электрички
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В Красноярске открывается новая станция городской электрички 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Завтра, 3 августа, в Красноярске открывается новая пассажирская платформа городской электрички — «Тихие зори». Расположена она в Свердловском районе города, поблизости от спортивного комплекса «Платинум Арена Красноярск», который является объектом Универсиады. Именно здесь состоится торжественное открытие Студенческих игр в 2019 году. Собственно, и платформу Красноярская железная дорога построила в рамках подготовки к Универсиаде-2019.
При строительстве и оборудовании новой станции были учтены все современные требования комфорта и безопасности пассажиров.
Платформа «Тихие зори» станет шестой по счету, построенной КрасЖД в последнее время в рамках проекта по развитию городской электрички. Сейчас в Красноярске уже введены в эксплуатацию станции городского электропоезда «Водопьянова», «Белые росы», «Железнодорожная больница», «Северное шоссе», «Калинина».
«Городская электричка» — совместный проект Красноярской железной дороги, правительства Красноярского края и администрации Красноярска.
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