Ещё
Сотни парней в голубых беретах вышли на улицы Новосибирска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотни парней в голубых беретах вышли на улицы Новосибирска 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
История воздушно-десантных войск началась еще в 1930 году, так что сегодня голубые береты отмечают свой профессиональный праздник в 88-й раз. Десантники признаются, что традиции празднования сильно изменились, и день ВДВ становится более семейным праздником. На встречи с однополчанами приходят жены и дети.
С раннего утра на улицы Новосибирска высыпали мужчины в голубых беретах и тельняшках. На дорогах можно встретить автомобили с флагами ВДВ. По проспекту Дзержинского с 8 утра колесил УАЗ-«буханка» с огромной колонкой на крыше и парнем в берете, держащим в руках заветный стяг. Из колонки раздавалась уже всеми любимая «Расплескалась синева по беретам».
К 10 утра десантники начали съезжаться в Центральный парк, где проходит официальное празднование, в котором примут участие десантники запаса, представители ветеранских организаций города и области, матери Героев России, награжденных посмертно. В программу праздника войдут спортивные состязания (гири, перетягивание каната, соревнования по стрельбе), мастер-классы по укладке парашютов и сборке-разборке автомата, показательные выступления десантников, выставки техники и оружия, концерт музыкальных групп и танцевальных коллективов, работа интерактивных площадок.
Ежегодно 2 августа, в Ильин день, во всех городах России служившие в ВДВ десантники встречаются со своими сослуживцами. В это время происходит усиление сил МВД, так как зачастую празднование сопровождается беспорядками. В Новосибирске отключают все фонтаны — в целях избежания возможных поломок и пьяных купаний.
Сломанная шея, драка с кавказцами, затонувшая лодка, смятые «Жигули». Хроника самых заметных происшествий в День ВДВ в Новосибирске за последние пару лет — в материале VN.ru.
Все новости Новосибирской области: последние новости
Стремление к цифре Директору планетария разрешили перемещаться по Новосибирску Полуголая москвичка закатила концерт в Толмачево
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью726
Действия армянских властей раздражают Кремль253
Ходорковский оправдался за гибель журналистов в ЦАР249
WhatsApp будет брать деньги за сообщения3
Все полицейские города в США уволились в один вечер30
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:01
Савченко попросила Трампа оказать давление на Путина
Украина В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:31
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
В мире
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение