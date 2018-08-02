Сотни парней в голубых беретах вышли на улицы Новосибирска

История воздушно-десантных войск началась еще в 1930 году, так что сегодня голубые береты отмечают свой профессиональный праздник в 88-й раз. Десантники признаются, что традиции празднования сильно изменились, и день ВДВ становится более семейным праздником. На встречи с однополчанами приходят жены и дети.

С раннего утра на улицы Новосибирска высыпали мужчины в голубых беретах и тельняшках. На дорогах можно встретить автомобили с флагами ВДВ. По проспекту Дзержинского с 8 утра колесил УАЗ-«буханка» с огромной колонкой на крыше и парнем в берете, держащим в руках заветный стяг. Из колонки раздавалась уже всеми любимая «Расплескалась синева по беретам».

К 10 утра десантники начали съезжаться в Центральный парк, где проходит официальное празднование, в котором примут участие десантники запаса, представители ветеранских организаций города и области, матери Героев России, награжденных посмертно. В программу праздника войдут спортивные состязания (гири, перетягивание каната, соревнования по стрельбе), мастер-классы по укладке парашютов и сборке-разборке автомата, показательные выступления десантников, выставки техники и оружия, концерт музыкальных групп и танцевальных коллективов, работа интерактивных площадок.

Ежегодно 2 августа, в Ильин день, во всех городах России служившие в ВДВ десантники встречаются со своими сослуживцами. В это время происходит усиление сил МВД , так как зачастую празднование сопровождается беспорядками. В Новосибирске отключают все фонтаны — в целях избежания возможных поломок и пьяных купаний.