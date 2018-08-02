Прокуратура и инспекция по труду подтверждают отсутствие долгов по зарплатам в Fesco 

ВЛАДИВОСТОК, 2 августа. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Дальневосточная транспортная прокуратура и Государственная инспекция труда в Приморском крае не имеют информации о долгах по зарплатам на предприятиях группы Fesco, заявили ТАСС в четверг представители двух ведомств.
Ранее группа Fesco, испытывающая трудности в связи с уголовным делом братьев Магомедовых, заявляла, что не имеет задолженности по зарплатам перед сотрудниками. По словам представителей компании, заранее понимая риски обеспечительного ареста счетов в рамках уголовного дела совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, часть платежей группа провела заблаговременно авансом.
"В Дальневосточную транспортную прокуратуру обращений о задержках или невыплатах зарплат от сотрудников компаний группы Fesco не поступало", — заявил ТАСС представитель надзорного ведомства. В реестре недобросовестных работодателей приморской инспекции труда, куда попадают задерживающие зарплату компании, также нет юридических лиц группы Fesco.
"Мы уже заявляли, что не видим оснований для ареста ряда наших счетов в качестве обеспечительной меры в рамках расследования уголовного дела, не имеющего отношения к группе, что будем оспаривать решение суда, рассчитываем на урегулирование вопроса в ближайшее время. Безусловно, ограничения операций с отдельными счетами и действиями в отношении некоторых компаний группы — это нештатная ситуация, но мы уверены, что наших компетенций достаточно для обеспечения стабильной операционной деятельности всей группы", — прокомментировали ситуацию в пресс-службе компании.
Там добавили, что никакие материальные активы группы не арестованы, в настоящее время операционная деятельность ведется в штатном режиме. Группа выполняет свои обязательства перед клиентами, контрагентами и сотрудниками.
Транспортная группа Fesco (головная компания — ПАО «Дальневосточное морское пароходство», ДВМП) — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. Основной акционер ДВМП — группа «Сумма» находящегося под арестом Зиявудина Магомедова, которого подозревают в крупном хищении.