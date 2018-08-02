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Кузбассэнергосбыт определил «Честную улицу»
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Кузбассэнергосбыт определил «Честную улицу» 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
В ПАО «Кузбассэнергосбыт» (входит в Группу «Мечел») подвели итоги акции «Честная улица». Из более, чем 13 тысяч улиц-участниц победителями объявлены всего 4 улицы из разных уголков Кузбасса.
Акция длилась весь 2017 год. По условиям все до одного жители улицы обязаны соблюдать высокую платежную дисциплину, иметь электросчетчики, и не допускать случаев хищения электроэнергии, при этом активно пользоваться сервисами самообслуживания. Под критерии попали четыре улицы, которые и признаны победителями: улица Парковая в пгт Промышленная, улица Весенняя в селе Сарбала, г. Калтан, ул. Никитина в г. Тайга и улица Молодежная в поселке Каменный (Крапивинский район). Три победителя получили в подарок от компании современное уличное освещение и таблички с надписью «Честная улица». Для жителей поселка Каменный устроили настоящий праздник — яркое представление с аниматорами, воздушными шарами и мыльными пузырями
«Такой праздник — эта наш способ сказать «спасибо», самым ответственным и дисциплинированным потребителям. Надеемся, что в следующем году претендентов на победу станет еще больше — отмечает директор по работе с гражданами-потребителями Инна Бак.
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