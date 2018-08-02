За плохое протезирование с клиники в Оренбурге взыскали компенсацию

Жительница областного центра подала в суд на стоматологическую клинику, где ей установили зубной протез.

В ходе заседания женщина рассказала, что после установки протеза стала чувствовать боль в языке, дискомфорт при жевании, которые продолжались до настоящего времени. Отмечается, что операция проводилась на нижней и верхней челюстях.

Судмедэксперт установил, что дискомфортные ощущения действительно связаны с некачественно проведенным протезированием. Кроме того, установлено, что обследование в клинике провели не должным образом, а информацию о материалах, из которых изготовлен протез, и вовсе не довели до сведения.

В пользу истицы решено взыскать почти 200 тыс. рублей — штраф и судебные расходы.