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Оренбурженка отсудила у поликлиники деньги за некачественное протезирование
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Оренбурженка отсудила у поликлиники деньги за некачественное протезирование 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Жительница Оренбурга по решению суда получит компенсацию от стоматологической поликлиники за некачественное протезирование зубов.
Истица заявила, что после установки коронок у нее в языке появилась острая боль, дискомфорт при жевании, протезами она пользоваться не смогла. Она посчитала, что именно из-за оказанных стоматологических услуг у нее возникли проблемы со здоровьем.
В результате комплексной судебно-медицинской экспертизы подтвердила, что имеющиеся у истца заболевания являются осложнением, возникшим после лечения в стоматологической поликлинике. Установлено, что обследование стоматологи провели не должным образом и не довели со сведения пациентки всю информацию о медицинских услугах.
В пользу истицы взыскано 194 365 рублей. Решение не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Промышленного районного суда Оренбурга.
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