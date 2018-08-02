Оренбурженка отсудила у поликлиники деньги за некачественное протезирование

Жительница Оренбурга по решению суда получит компенсацию от стоматологической поликлиники за некачественное протезирование зубов.

Истица заявила, что после установки коронок у нее в языке появилась острая боль, дискомфорт при жевании, протезами она пользоваться не смогла. Она посчитала, что именно из-за оказанных стоматологических услуг у нее возникли проблемы со здоровьем.

В результате комплексной судебно-медицинской экспертизы подтвердила, что имеющиеся у истца заболевания являются осложнением, возникшим после лечения в стоматологической поликлинике. Установлено, что обследование стоматологи провели не должным образом и не довели со сведения пациентки всю информацию о медицинских услугах.

В пользу истицы взыскано 194 365 рублей. Решение не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Промышленного районного суда Оренбурга.