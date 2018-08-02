Ещё
Суд запретил эксплуатацию зданий турбазы «Байкалов острог» на Ольхоне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд запретил эксплуатацию зданий турбазы «Байкалов острог» на Ольхоне 

АиФ Иркутск 2 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
Ольхонский районный суд запретил эксплуатацию и реконструкцию зданий турбазы «Байкалов острог», расположенной в посёлке Хужир на Ольхоне. Как сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, запрет касается 18-и жилых домов, бани, кухни, столовой, конференц-зала, зданий администрации и персонала. Владельцу турбазы также нельзя совершать любые сделки с этим имуществом.
Во время прокурорской проверки установили, что здания базы отдыха возведены и используются без разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Кроме того, строительство туристического комплекса велось по проекту, у которого нет положительного заключения государственной экспертизы.
Как пояснили корреспонденту «АиФ-Иркутск» в пресс-службе прокуратуры, сотрудники ведомства проводят разъяснительные беседы с туристами, которые отдыхают на турбазе, а также с персоналом.
Ранее на турбазе также находили нарушения. В 2017 году вступило в силу решение Ольхонского районного суда, который признал незаконным бездействие организации, владеющей базой отдыха, которая не разработала и не утвердила паспорта отходов, не получила разрешения на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух, и не предоставляла информацию об отчётности.
АиФ Иркутск: последние новости
Лагерь «Экодемия» откроется на Байкале 30 июля Главврач и бухгалтер больницы Бодайбо заплатят за превышение полномочий Не сладкая участь. Грозит ли массовая гибель сибирским пчёлам?
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт секрет исчезновения кораблей на Бермудах30
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью770
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками7
«У погибших россиян был шанс на спасение»50
Ходорковский оправдался за гибель журналистов в ЦАР309
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
00:13
Ведущий попросил «заткнуться» взбесившего его китайца
В мире
10:02
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками
Новости Москвы
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:01
Савченко попросила Трампа оказать давление на Путина
Украина В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение