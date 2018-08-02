Суд запретил эксплуатацию зданий турбазы «Байкалов острог» на Ольхоне

Ольхонский районный суд запретил эксплуатацию и реконструкцию зданий турбазы «Байкалов острог», расположенной в посёлке Хужир на Ольхоне. Как сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, запрет касается 18-и жилых домов, бани, кухни, столовой, конференц-зала, зданий администрации и персонала. Владельцу турбазы также нельзя совершать любые сделки с этим имуществом.

Во время прокурорской проверки установили, что здания базы отдыха возведены и используются без разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Кроме того, строительство туристического комплекса велось по проекту, у которого нет положительного заключения государственной экспертизы.

Как пояснили корреспонденту «АиФ-Иркутск» в пресс-службе прокуратуры , сотрудники ведомства проводят разъяснительные беседы с туристами, которые отдыхают на турбазе, а также с персоналом.

Ранее на турбазе также находили нарушения. В 2017 году вступило в силу решение Ольхонского районного суда, который признал незаконным бездействие организации, владеющей базой отдыха, которая не разработала и не утвердила паспорта отходов, не получила разрешения на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух, и не предоставляла информацию об отчётности.