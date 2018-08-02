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Суд приостановил работу крупного туркомплекса на острове Ольхон на Байкале
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Суд приостановил работу крупного туркомплекса на острове Ольхон на Байкале 

ТАСС 1 час назад
Фото: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ
ИРКУТСК, 2 августа. /ТАСС/. Ольхонский районный суд Иркутской области запретил эксплуатацию крупного туристического комплекса «Байкалов острог» общей площадью 6 тыс. кв. метров на популярном у туристов острове Ольхон на Байкале, сообщает в четверг Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.
Запретительные меры приняты в качестве обеспечения по иску природоохранного прокурора, который в настоящее время находится на рассмотрении Ольхонского райсуда, пояснили в ведомстве. По данным прокуратуры, туристический комплекс был возведен по проекту без положительного заключения государственной экспертизы, что является нарушением федерального закона «Об охране озера Байкал». Построенные объекты вводились без разрешения на ввод в эксплуатацию.
"Это послужило основанием для обращения в суд Ольхонского природоохранного прокурора и применения обеспечительных мер по запрету эксплуатации зданий турбазы, — говорится в сообщении надзорной инстанции. — Ольхонским районным судом в рамках рассмотрения искового заявления Ольхонского межрайонного прокурора вынесено определение об обеспечении иска".
Запрет касается 39 зданий на территории гостиничного комплекса общей площадью 6 тыс. кв. метров, уточнили в ведомстве. По данным прокуратуры, ранее Ольхонским райсудом уже приостанавливалась эксплуатация турбазы «Байкалов острог» до получения компании «Сергит» разрешения на выбросы вредных веществ в атмосферу и разработку паспорта отходов.
Турбаза «Байкалов острог» расположена на берегу Байкала в поселке Хужир — административном центре Ольхона.
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