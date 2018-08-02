Суд приостановил работу крупного туркомплекса на острове Ольхон на Байкале

ИРКУТСК , 2 августа. / ТАСС /. Ольхонский районный суд Иркутской области запретил эксплуатацию крупного туристического комплекса «Байкалов острог» общей площадью 6 тыс. кв. метров на популярном у туристов острове Ольхон на Байкале, сообщает в четверг Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Запретительные меры приняты в качестве обеспечения по иску природоохранного прокурора, который в настоящее время находится на рассмотрении Ольхонского райсуда, пояснили в ведомстве. По данным прокуратуры, туристический комплекс был возведен по проекту без положительного заключения государственной экспертизы, что является нарушением федерального закона «Об охране озера Байкал». Построенные объекты вводились без разрешения на ввод в эксплуатацию.

"Это послужило основанием для обращения в суд Ольхонского природоохранного прокурора и применения обеспечительных мер по запрету эксплуатации зданий турбазы, — говорится в сообщении надзорной инстанции. — Ольхонским районным судом в рамках рассмотрения искового заявления Ольхонского межрайонного прокурора вынесено определение об обеспечении иска".

Запрет касается 39 зданий на территории гостиничного комплекса общей площадью 6 тыс. кв. метров, уточнили в ведомстве. По данным прокуратуры, ранее Ольхонским райсудом уже приостанавливалась эксплуатация турбазы «Байкалов острог» до получения компании «Сергит» разрешения на выбросы вредных веществ в атмосферу и разработку паспорта отходов.

Турбаза «Байкалов острог» расположена на берегу Байкала в поселке Хужир — административном центре Ольхона.