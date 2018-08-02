Ван И встретился с министром иностранных дел Норвегии

Ван И отметил, что несколько лет назад китайско-норвежские отношения переживали непростые времена, но стороны смогли сохранить политическую базу межгосударственных связей благодаря серьезным и добросовестным консультациям, в настоящее время развитие двусторонних отношений демонстрирует положительную динамику. Министр подчеркнул, что обе стороны должны искренне уважать ключевые интересы и озабоченности друг друга, укреплять взаимодоверие и продолжать выводить межгосударственные связи на новый уровень развития.

По его словам, Пекин и Осло выступают за свободную торговлю, сторонам следует ускорить переговоры по соглашению о свободной торговле и принять меры для защиты основанной на правилах глобальной системы свободной торговли.

И. Э. Серейде заявила, что норвежская сторона рада видеть, что после нормализации норвежско-китайских отношений обмены и сотрудничество между двумя странами во всех областях быстро восстановились. По ее словам, Осло уважает суверенитет, территориальную целостность и ключевые интересы и озабоченности Китая , надеется укрепить с ним контакты на высоком уровне и содействовать получению положительных результатов в сотрудничестве в сферах торговли, морской экономики и зимних видов спорта.

Глава МИД Норвегии также отметила, что в данный момент глобальная система свободной торговли сталкивается с серьезными вызовами и угрозами. Норвежская сторона готова укреплять контакты и сотрудничество с Китаем и совместно защищать международный порядок и многостороннюю торговую систему. —0—