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Ван И встретился с министром иностранных дел Норвегии
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Ван И встретился с министром иностранных дел Норвегии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Сингапур, 2 августа /Синьхуа/ — Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И в среду здесь накануне ряда встреч министров иностранных дел в рамках восточноазиатского сотрудничества встретился с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде.
Ван И отметил, что несколько лет назад китайско-норвежские отношения переживали непростые времена, но стороны смогли сохранить политическую базу межгосударственных связей благодаря серьезным и добросовестным консультациям, в настоящее время развитие двусторонних отношений демонстрирует положительную динамику. Министр подчеркнул, что обе стороны должны искренне уважать ключевые интересы и озабоченности друг друга, укреплять взаимодоверие и продолжать выводить межгосударственные связи на новый уровень развития.
По его словам, Пекин и Осло выступают за свободную торговлю, сторонам следует ускорить переговоры по соглашению о свободной торговле и принять меры для защиты основанной на правилах глобальной системы свободной торговли.
И. Э. Серейде заявила, что норвежская сторона рада видеть, что после нормализации норвежско-китайских отношений обмены и сотрудничество между двумя странами во всех областях быстро восстановились. По ее словам, Осло уважает суверенитет, территориальную целостность и ключевые интересы и озабоченности Китая, надеется укрепить с ним контакты на высоком уровне и содействовать получению положительных результатов в сотрудничестве в сферах торговли, морской экономики и зимних видов спорта.
Глава МИД Норвегии также отметила, что в данный момент глобальная система свободной торговли сталкивается с серьезными вызовами и угрозами. Норвежская сторона готова укреплять контакты и сотрудничество с Китаем и совместно защищать международный порядок и многостороннюю торговую систему. —0—
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