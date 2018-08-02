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Ветеринары спасли новорожденного детеныша панды, раненного его матерью
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Ветеринары спасли новорожденного детеныша панды, раненного его матерью 

ИА Синьхуа 1 час назад
Чэнду, 2 августа /Синьхуа/ — Китайские ветеринары наложили швы на царапину новорожденного детеныша панды, который, как полагают, был ранен его неопытной матерью — шестилетней гигантской пандой по кличке Юаньжунь, выросшей в неволе.
Юаньжунь родила самку-детеныша во вторник примерно в 13 часов на Базе по разведению и изучению гигантских панд города Чэнду, административного центра провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/.
Новорожденный детеныш весом 151,8 грамма стал первенцем Юаньжунь, которая запаниковала, когда впервые увидела своего детеныша, сообщили на базе.
Позднее сотрудники базы заметили на детеныше длинную царапину ото рта до шеи, которая могла быть нанесена его матерью, когда она пыталась поднять детеныша.
Ветеринары провели незамедлительное лечение детеныша, наложив девять швов на царапину.
После процедуры детеныш не может нормально употреблять пищу. Сотрудники базы, тщательно кормящие детеныша, пытаются получить у матери-панды молозиво. Пока им этого не удалось сделать, поскольку Юаньжунь из-за отсутствия опыта кормления детеныша проявляет агрессивность.
Сейчас состояние здоровья детеныша, получившего кличку Жуньцзю, находится под круглосуточным наблюдением. В настоящий момент его физические признаки нормальны, сообщили на базе. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
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