Система водоотведения избавит Купино от подтопления 

Поднимают последние кубометры грунта. Преграды для воды больше нет. Русло подготовили заранее.
Десять месяцев строители рыли траншеи, обустраивали канал, который тянется на шесть километров, устанавливали специальное оборудование, чтобы вода уходила в точно заданном направлении.
«Объем земляных работ порядка 150 тысяч кубометров. Уложено порядка
500 метров
труб различного диаметра, и сегодня венец этой работы, которую коллектив проделал», — говорит подрядчик Сергей Яровенко.
Еще весной окрестные улицы превращались в ручьи, а дворы — в заводи, в которых даже утки гнездились. Вода затапливала подвалы поликлиники и районной больницы.
«Плитка отлетала, пол постоянно гулял, особенно по весне. Стекла лопались. Сейчас мы ощутили положительные сдвиги: сухо, запаха плесени нет. Мы очень рады, что такое у нас свершилось», — отметил главный врач ЦРБ Александр Поцелуев.
Василий Булгаков сегодня убедился, что вода и из его погреба скоро уйдет — это значит, что весь урожай этого года спокойно можно будет сохранить до весны. В прежние годы картошка сгнивала.
«Никакого спасения нет. От силы картошка месяц, два в погребе хранится, а остальные месяцы в нем стоит вода», — говорит житель города Купино Василий Булгаков.
Десять лет в Купино идут работы по осушению города, благодаря областной программе. Это пятая очередь.
«Эта проблема для нас актуальна. Мы спасаем очень много людей от такой беды, как вода в погребах, в подпольях. Разрушаются здания. Если в 2019 году мы останемся в программе, попадем в 2020 год, то в целом проблема подтопления города Купино будет решена. Эта беда отражается не только на жилищно-бытовых условиях горожан, она отражается на развитии производственно-экономической сферы», — отметил глава Купинского района Владимир Шубников.
А чтобы каналы прослужили дольше, в городе планируют создать специальную службу, которая будет следить, чтобы водоотводы не заилились и не заросли травой.
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