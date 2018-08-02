Летний день на пляже Циндао

Циндао /пров. Шаньдун/, 1 августа / Синьхуа / — В городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ держится жаркая погода. Жители и гости Циндао, спасаясь от зноя, устремились на местные морские пляжи. Фотографии Синьхуа/Ли Цзыхэн

Циндао /пров. Шаньдун/, 1 августа /Синьхуа/ — В городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ держится жаркая погода. Жители и гости Циндао, спасаясь от зноя, устремились на местные морские пляжи. Фотографии Синьхуа/Ли Цзыхэн

Циндао /пров. Шаньдун/, 1 августа /Синьхуа/ — В городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ держится жаркая погода. Жители и гости Циндао, спасаясь от зноя, устремились на местные морские пляжи. Фотографии Синьхуа/Ли Цзыхэн

Циндао /пров. Шаньдун/, 1 августа /Синьхуа/ — В городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ держится жаркая погода. Жители и гости Циндао, спасаясь от зноя, устремились на местные морские пляжи. Фотографии Синьхуа/Ли Цзыхэн