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Летний день на пляже Циндао
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Летний день на пляже Циндао 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Циндао /пров. Шаньдун/, 1 августа /Синьхуа/ — В городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ держится жаркая погода. Жители и гости Циндао, спасаясь от зноя, устремились на местные морские пляжи. Фотографии Синьхуа/Ли Цзыхэн
Циндао /пров. Шаньдун/, 1 августа /Синьхуа/ — В городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ держится жаркая погода. Жители и гости Циндао, спасаясь от зноя, устремились на местные морские пляжи. Фотографии Синьхуа/Ли Цзыхэн
Циндао /пров. Шаньдун/, 1 августа /Синьхуа/ — В городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ держится жаркая погода. Жители и гости Циндао, спасаясь от зноя, устремились на местные морские пляжи. Фотографии Синьхуа/Ли Цзыхэн
Циндао /пров. Шаньдун/, 1 августа /Синьхуа/ — В городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ держится жаркая погода. Жители и гости Циндао, спасаясь от зноя, устремились на местные морские пляжи. Фотографии Синьхуа/Ли Цзыхэн
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