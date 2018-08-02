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Представители России и США поговорили о нераспространении ядерного оружия
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Представители России и США поговорили о нераспространении ядерного оружия 

Свободная пресса 1 час назад
В конференции в Монтерее приняли участие эксперты в этой области, а также парламентарии Соединенных Штатов Америки и РФ. Мероприятие прошло в конце июля в Центре исследований проблем нераспространения имени Джеймса Мартина Мидлберийского института международных исследований в США. С визитом в Америку прибыла большая российская делегация.
«Председательствовали Антон Хлопков (Директор Центра энергетики и безопасности (ЦЭБ) и Уильям Поттер (Директор Центра исследований проблем нераспространения имени Джеймса Мартина). Вместе с конгрессменом Джимми Панеттой (член Комитета по делам Вооруженных Сил Палаты Представителей Конгресса США) обсудили перспективы парламентского взаимодействия России и США по вопросам ядерного нераспространения и контроля над вооружениями. Выступили за необходимость продолжения диалога по этим важным вопросам обеспечения международной безопасности», — рассказала член комитета по международным делам Государственной думы РФ Инга Юмашева.
Каких-либо конкретных договоренностей в ходе конференции не достигнуто, однако удалось обсудить на самом высоком уровне (присутствовал и губернатор штата Калифорния Джерри Браун) проблематику нераспространения ядерного оружия в мире.
Ранее «СП» писала о том, что КНДР начала демонтировать сооружения на полигоне для испытания межконтинентальных ядерных ракет и готова к денуклеаризации.
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