Различные способы спасения от жары в уезде Сюйи

Хуайань /пров. Цзянсу/, 1 августа / Синьхуа / — В эти жаркие летние дни в уезде Сюйи, расположенном в центральной части провинции Цзянсу /Восточный Китай/, особой популярностью пользуются всевозможные виды сельского туризма и водных развлечений. Фотографии Синьхуа/Чжоу Хайцзюнь

Хуайань /пров. Цзянсу/, 1 августа /Синьхуа/ — В эти жаркие летние дни в уезде Сюйи, расположенном в центральной части провинции Цзянсу /Восточный Китай/, особой популярностью пользуются всевозможные виды сельского туризма и водных развлечений. Фотографии Синьхуа/Чжоу Хайцзюнь

Хуайань /пров. Цзянсу/, 1 августа /Синьхуа/ — В эти жаркие летние дни в уезде Сюйи, расположенном в центральной части провинции Цзянсу /Восточный Китай/, особой популярностью пользуются всевозможные виды сельского туризма и водных развлечений. Фотографии Синьхуа/Чжоу Хайцзюнь

Хуайань /пров. Цзянсу/, 1 августа /Синьхуа/ — В эти жаркие летние дни в уезде Сюйи, расположенном в центральной части провинции Цзянсу /Восточный Китай/, особой популярностью пользуются всевозможные виды сельского туризма и водных развлечений. Фотографии Синьхуа/Чжоу Хайцзюнь

Хуайань /пров. Цзянсу/, 1 августа /Синьхуа/ — В эти жаркие летние дни в уезде Сюйи, расположенном в центральной части провинции Цзянсу /Восточный Китай/, особой популярностью пользуются всевозможные виды сельского туризма и водных развлечений. Фотографии Синьхуа/Чжоу Хайцзюнь