В Хайкоу проходит финал национального конкурса по авиа— и ракетомоделированию 

Хайкоу, 1 августа /Синьхуа/ — Финал 20-го Всекитайского юношеского образовательного конкурса по авиа— и ракетомоделированию «Полет в Пекин — полет в космос» стартовал сегодня в Хайкоу /провинция Хайнань, Южный Китай/. В течение 3 дней здесь померятся силами и умениями более 1700 юных конструкторов со всей страны. Фотографии Синьхуа/Го Чэн Хайкоу, 1 августа /Синьхуа/ — Финал 20-го Всекитайского юношеского образовательного конкурса по авиа— и ракетомоделированию «Полет в Пекин — полет в космос» стартовал сегодня в Хайкоу /провинция Хайнань, Южный Китай/. В течение 3 дней здесь померятся силами и умениями более 1700 юных конструкторов со всей страны. Фотографии Синьхуа/Го Чэн Хайкоу, 1 августа /Синьхуа/ — Финал 20-го Всекитайского юношеского образовательного конкурса по авиа— и ракетомоделированию «Полет в Пекин — полет в космос» стартовал сегодня в Хайкоу /провинция Хайнань, Южный Китай/. В течение 3 дней здесь померятся силами и умениями более 1700 юных конструкторов со всей страны. Фотографии Синьхуа/Го Чэн Хайкоу, 1 августа /Синьхуа/ — Финал 20-го Всекитайского юношеского образовательного конкурса по авиа— и ракетомоделированию «Полет в Пекин — полет в космос» стартовал сегодня в Хайкоу /провинция Хайнань, Южный Китай/. В течение 3 дней здесь померятся силами и умениями более 1700 юных конструкторов со всей страны. Фотографии Синьхуа/Го Чэн