Обзор московских событий в СМИ за 2 августа

«Коммерсантъ». Покупатели сбавляют метраж Их интерес к студиям возродился. ссылка

«Известия» . Россияне стали ответственнее За 10 лет выросло число людей, которые верят, что они способны что-то изменить в своей стране, в городе или в доме. ссылка

«Газета.ru» . Покушение на балл: школьников лишат пятерок Рособрнадзор обсуждает отмену пятибалльной системы в школах. ссылка

Российская газета ». Электричка Хабаровск-Москва Пенсионеры столичного региона теперь могут не покупать билеты на пригородные электрички. А как в других регионах? ссылка

«Российская газета». Войска — дяде Васе В Москве открыли памятник Василию Маргелову . ссылка

«Российская газета». В Бирюлево свой Арбат В основе предвыборной программы Сергея Собянина — планы развития каждого из 146 районов столицы. ссылка

«Российская газета». Готика на Красносельской В Москве появился еще один памятник архитектуры. ссылка

«Российская газета». Везде растрата Суд продлил арест братьев Магомедовых. ссылка

«Российская газета». С субботы до понедельника Московским школам дали право самим решить, когда отметить День знаний. ссылка

Московский комсомолец ». На Яузе стали массово гибнуть утки Причины эпидемии пока не названы. ссылка

Независимая газета ». С. Собянин сделает основой своей предвыборной программы 146 районных планов развития Кандидат в мэры Москвы обсудил идеологию развития и благоустройства муниципалитетов с экспертным сообществом. ссылка

Комсомольская правда ». Кот Бегемот нашелся, но его обокрали Сотрудник Булгаковского дома лишился своего ошейника. ссылка

«Комсомольская правда». «Девчонки, держитесь! Мы с вами!»: соседи сестер-убийц встретили девушек со словами поддержки Накануне обвиняемых привезли домой для проведения следственного эксперимента. ссылка

«Вечерняя Москва». Индустриальный парк для предприятий авиапрома построят на территории промзоны Руднево Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. ссылка

«Вечерняя Москва». Погода шепчет. Жара корректирует торговлю Тропическая жара снова идет в Москву — сегодня термометры покажут плюс 30. Такая погода диктует свои условия бизнесу, вынуждая его искать новые способы привлечения клиента. ссылка

«Вечерняя Москва». Инвестор построит оздоровительный парк Современный спортивно-оздоровительный парк «Тропа здоровья» с лодочной станцией в ТиНАО откроет победитель конкурса, который организовал столичный департамент Москвы по конкурентной политике. ссылка

«Вечерняя Москва». Около 700 предпринимателей боролись за право продажи в столичных киосках Об этом сообщил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев. ссылка

Парламентская газета ». Сколько баллов нужно для поступления в вуз в 2018 г. Заполнены 80% бюджетных мест в институтах. Вторая волна зачисления начнется 3 августа. ссылка

«Парламентская газета». Как продать овощи и фрукты со своего огорода Где можно легально сбыть выращенный собственными руками урожай, разбиралась «Парламентская газета». ссылка